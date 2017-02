ŽALOSNO: U Srbiji su nepoželjne surogat majke!

U Srbiji ni u narednom periodu neće biti dozvoljeno surogat materinstvo, ali ni gej brakovi!



U Građanskom zakoniku, čije bi pisanje uskoro trebalo da bude završeno, nije predviđeno sklapanje istopolnih brakova, kao ni mogućnost da žena rodi dete u korist druge žene ili bračnog para.



U komisiji koja radi na pisanju dokumenta smatraju da srpsko društvo još nije spremno za to.

- Iako još nije doneta konačna odluka, surogat materinstvo i gej brakovi još neko vreme najverovatnije neće biti omogućeni. Surogat materinstvo bi, istina, usrećilo ljude koji ne mogu da imaju decu, ali bi, s druge strane, time bio otvoren prostor za zloupotrebe. Kad je reč o gej brakovima, Srbija za to jednostavno nije spremna, ali to i ne treba da bude uređeno Građanskim zakonikom, već posebnim zakonom - otkrivaju nezvanično u komisiji.



Ipak, kako dodaju, ovo nije konačna odluka komisije, jer među članovima ovog tela ne postoji potpuna saglasnost o ovim pitanjima. Kako stvari definitivno stoje, znaće se nakon narednih sastanaka.



Goran Miletić, predsednik Sivil rajt difendersa za zapadni Balkan, smatra da bi država trebalo da omogući surogat materinstvo i gej brakove. Nejasno je, kaže on, zašto se ne dozvoljava surogat materinstvo budući da se država navodno bori za povećanje nataliteta. Takođe, navodi da Srbiju na regulisanje istopolnih zajednica obavezuje presuda Evropskog suda za ljudska prava u slučaju gej parova iz Italije, kojom se od svih država članica Saveta Evrope, među kojima je i naša zemlja, zahteva da urede ovu oblast.

- Ova presuda obavezuje i Srbiju i zakonodavac će pre ili kasnije morati da postupi po njoj. Bolje je pre nego uz nepotrebnu javnu debatu kasnije - kaže Miletić.



Predrag Azdejković

SRBIJA MORA DA DOZVOLI GEJ BRAKOVE



Predrag Azdejković, gej aktivista, kaže da je izbacivanje gej brakova iz GZ suprotno onome što je Vlada usvojila:

- Ostali smo kao fusnota u kojoj piše da ćemo biti regulisani posebnim zakonom. Vlada Srbije je donela Akcioni plan u kome piše da do kraja ove godine mora na neki način da reguliše istopolne veze. Na to je obavezuje i odluka Evropskog suda za ljudska prava. Ukratko rečeno, Srbija mora da ozakoni istopolne veze, a može da bira način na koji će to uraditi.

Zakonik se piše 11 godina

SPISKALI MILIONE, A REZULTATA NEMA



Građanski zakonik se piše od 2006, a njegov završetak se ne nazire. Odluku o donošenju GZ donela je vlada Vojislava Koštunice, a rok za pisanje bio je godinu dana. Međutim, to je promenjeno, pa komisija nije uslovljena rokovima. Komisija ima 13 članova, koji primaju mesečnu nadoknadu, a do sada su budžet Srbije koštali 135 miliona dinara.

Autor: Boban Karović,Foto: Shutterstock