ŽENA POKOJNOG PRODAVCA LUBENICA ZA KURIR: Advokati me zaplašili da ne tužim komunalca

Tužila bih komunalnog policajca zbog koga je moj muž dobio infarkt i preminuo, ali nemam novac. Advokati su mi govorili da ne podnosim tužbu da posle ne bih plaćala odštetu tim ljudima i ja sam se uplašila.



Ovo za Kurir kaže Ljiljana Beljić, nevenčana supruga prodavca lubenica Vladana Marinkovića (55), koji je prošlog leta preminuo nakon žučne rasprave s komunalcem Goranom Bjelopavlićem na vidikovačkoj pijaci.

Maltretirao ga do smrti... Goran Bjelopavlić i pokojni Vladan Marinković Štura obdukcija



Policajac Bjelopavlić, koji je nakon ovog incidenta suspendovan i protiv koga se vodio disciplinski postupak, vraćen je nedavno na posao, oslobođen svake odgovornosti, a i novčano je obeštećen za period koji nije radio. Beljićevu je sve to veoma pogodilo.

- Htela sam da ga tužim, ali su me advokati ubeđivali da to ne radim, već da sačekam šta će tužilac da kaže, da vidim šta će obdukcioni nalaz pokazati. Pričali su mi: „Ako pokreneš tužbu sada, izgubićeš i ti ćeš njima onda morati da daješ pare.“ A ja para nemam ni za sebe... Ovo ne sme ovako da se završi! - ističe Ljiljana kroz suze.



Kaže da je obdukcioni nalaz veoma štur.

- U njemu piše da je umro od posledica dugogodišnje bolesti. Šta su time rekli? Ništa. Komunalcima je rečeno da je moj muž imao infarkt, ali su namerno hteli da ga isprovociraju.



Ona je posle smrti supruga otišla u policijsku stanicu.



Molio da ga ne maltretira



- Ispričala sam da je komunalac rekao da će učiniti sve da moj muž dobije i treći infarkt. Dovela sam šest svedoka. Inspektor mi je rekao: „Ne daj da se sve ovako završi, teraj do kraja!“ Čula sam da su ti komunalni policajci tražili policijsku zaštitu. Od koga zaštitu? Od mene?



Podsetimo, nesrećnog Marinkovića su krajem juna 2016. komunalni policajci pokušali da legitimišu kako bi mu napisali kaznu jer je njegova paleta s lubenicama bila 20 centimetara van pijačnog prostora. Tada je nastala rasprava. Prodavac je Bjelopavlići nekoliko puta ponovio da je imao dva infarkta. Ubrzo mu je pozlilo i umro je.



J. Pronić - Z. Kunosić

