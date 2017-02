ZNAČAJNO PRIZNANJE ADRIA MEDIA GRUPI : National Geographic Srbija najbolji od 40 svetskih izdanja NG

Ovo priznanje dodeljuje se lokalnim izdanjima magazina National Geographic, a kriterijum je pravljenje reportaže u skladu sa najvišim žurnalističkim standardima po kojima je ovaj brend i poznat.



Srpskom izdanju magazina National Geographic, koji izlazi od 2006. godine, ovo priznanje doneo je foto-esej Marije Đoković o rudarkama u rudnicima Srbije. Ova priča prvi je angažman Marije Đoković za časopis National Geographic Srbija.



"Iako sa sobom ne nosi nikakvu materijalnu nagradu, priznanje "Best Edit" za najbolju lokalnu priču imponuje i motiviše nas. S obzirom na to da smo i ranije dobijali ovo priznanje za reportaže i naslovne strane, raduje me činjenica što možemo da odgovorimo najvišim standardima i što publici u Srbiji možemo da ponudimo kvalitetan sadržaj", ovim povodom kaže Igor Rill, glavni urednik časopisa.



Novi, martovski, broj časopisa National Geographic na kioscima će se naći 3. marta.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: National Geographic