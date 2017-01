ŽRTVA MUŽA NARKOMANA: Gasio je cigarete sinu i meni po telu!

Šetao je go pred detetom i mahao polnim organom, meni je pretio silovanjem i sekao me nožem i žiletom po rukama, priseća se horora naša sagovornica

Gasio je cigarete po mom telu. Sekao me je nožem i žiletom po rukama. Živela sam sa čovekom koji je heroinski zavisnik, a sve užase trpelo je i naše dete, naš mali sin, priseća se, suzdržavajući suze, Elena U. nekih od jezivih scena koje joj je priredio njen nevenčani suprug, s kojim je živela deset godina.

- Žrtva sam svih oblika nasilja. Fizičko i psihičko nasilje bilo je svakodnevna pojava. Gasio je cigarete po mom telu, sva sam bila u opekotinama i ožiljcima od toga. Nažalost, nasilnik nije štedeo ni našeg sina. Tukao ga je stalno i njemu je gasio cigarete po telu. Bilo je jezivo - priča Elena za Kurir. Naša sagovornica kaže da se često obraćala policiji za pomoć.

- Privedu ga na jedan dan i puste. Onda se vrati kući i opet sve proživljavamo iz početka. Šetao je go po stanu i pred detetom, mahao je polnim organom pred detetovim očima, a meni pretio silovanjem - jecajući navodi Elena, koja je nakon deset godina torture utočište pronašla u sigurnoj kući.



Prodavao stvari



- Držao me je u izolaciji, kao životinju. Neki bi imali više milosti za životinje, on se prema meni i detetu ponašao kao da smo mu najgori neprijatelji. Zabranjivao mi je kontakte sa okolinom i da radim. On je veliki zavisnik od heroina, prodavao je stvari iz kuće kako bi sebi kupio drogu. Jedva sam imala novca da detetu kupim hranu zbog njegove droge - objašnjava sagovornica Kurira.



Promena iz korena



Elenina majka živi i radi u inostranstvu i ona bi volela da ode kod nje i promeni svoj život iz korena.

- Imam majčinu podršku, što mi je jako bitno. Veoma mi je žao što smo razdvojene i što nije ovde da može da me uteši. Život s nasilnikom je jako težak, ali je još gori život s nasilnim narkomanom. Ne znam zašto monstruma ranije nisam ostavila - u suzama završava svoju ispovest Elena U.

Najveća podrška

SESTRA MI POMOGLA DA POBEGNEM



Eleni U. je sestra pomogla da pobegne na sigurno od muža psihopate.

- Sestra je saznala za sigurnu kuću putem interneta. Uz njenu pomoć i pomoć Centra za socijalni rad došla sam s detetom u sigurnu kuću. Nadam se da ću uskoro stati na svoje noge i otići s detetom kod majke van Srbije - kaže ova nesrećna žena.

http://chats.viber.com/kurir

Dnevne novine Kurir pokrenule su akciju "Stop nasilju" u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije i sigurnom kućom. Akciju su podržale i brojne javne ličnosti, a u kampanji Kurira učestvovale su košarkašica Milica Dabović, glumica Kalina Kovačević, novinarka Nataša Miljković i pevačica Seka Aleksić. CECA RAŽNATOVIĆ: Prijavi nasilnika, ko god to bio... Ovo je poruka PRETUČENE SEKE ALEKSIĆ: Izlaz postoji, potraži ga! KALINA KOVAČEVIĆ: Nisi ničije vlasništvo! Dabović: Prvi udarac nikada nije poslednji! Novinarka Nataša Miljković je prihvatila da za potrebe kampanje odigra ulogu žrtve porodičnog nasilja i pošalje poruku svima koji ga trpe. "Ne čekaj da bude kasno! Ja sam Nataša Miljković i podržavam akciju Kurira. Stop nasilju", jasno je rekla naša poznata novinarka. Ovim putem vas obaveštavamo da su u cilju sprečavanja nasilja svake vrste otvoreni i dežurni telefonski brojevi na koje svi građani ANONIMNO mogu da prijave nasilnike. BESPLATNI BROJ: 0800-011-011 (radnim danima od 10 do 19 sati) 011/3291-440, 011/2441-521, 011/2456-404 (radnim danima od 10 do 19 sati) 062/304-560 (vikendom i noću od 19 do 10 sati) 192 (MUP) 194 (HITNA POMOĆ) Sigurne kuće: Beograd (3) Kragujevac Niš Vranje Smederevo Pančevo Zrenjanin Novi Sad Sombor Sremska Mitrovica

Autor: Foto: Shutterstock