ŽRTVA MUŽA NARKOMANA: Sine, ubrizgaj tati heroin!

U početku naše veze sve je bilo divno. Bila sam oduševljena čovekom koji je postao moj muž, a onda je ostao bez posla. Počeo je da se drogira. Ubrzo, ne znam kako, postala sam svedok toga da mu naš sin od devet godina drži iglu i pomaže mu da sebi ubrizgava heroin!



Ovo potresenim glasom za Kurir priča Željka N., koja je prošla kroz višegodišnji pakao uz supruga heroinskog zavisnika.

- Kad smo se upoznali, nije bio nasilan. Prvih nekoliko godina pamtim kao dosta lepe. Voleli smo se, a onda nam se ispunila želja i dobili smo sina - priča Željka, tužno odmahujući glavom.



Neizdrživo



Međutim, prema njenim rečima, ova bajka koja je mogla da ima srećan kraj naglo je prekinuta kad je njen muž ostao bez posla.

- Pao je u depresiju i umesto da traži drugi posao, počeo je da se intenzivno druži s nekom čudnom ekipom. Dugo nisam želela da priznam da je počeo da se drogira - kaže Željka.



Njen suprug je svakim danom povećavao dozu. Kako kaže, postalo je neizdrživo.

- Zahtevao je da mu nađem novac za heroin. Jedina sam radila, a on mi je otimao pare... Plakala sam i molila ga da prestane, ali nije bilo pomoći. Pretio mi je da će prebiti i mene i dete ako mu ne dam novac. Izgubio je svaki mogući osećaj za nas - objašnjava ova nesrećna žena. Više od pretnji nju je bolelo to što je i njihov sin ispaštao.



Spas



- Naš sin, nažalost, to nije samo gledao. Muž je od njega, kad su mu od droge drhtale ruke, tražio da mu pomogne da pripremi heroin. „Pomozi tati, sine“, govorio je - jecajući se priseća Željka, koja je na kraju od supruga tražila da ode iz kuće.

- On mi je rekao: „Ja sigurno neću izaći. Ali ako ovako nastaviš, izaći ćeš ti, živa ili mrtva“ - prepričava Željka, koja je spas, uz pomoć prijateljice, potražila u Sigurnoj kući.

Opsesivnost

PRETIO SVIM POZNANICIMA



Kako je sve više propadao, Željkin muž postajao je sve posesivniji i ljubomorniji.

- Mislio je da ga varam. Na svakoga je bio ljubomoran. Pretio je i mojim poznanicima i šefu i meni. Nisam mogla da prepoznam čoveka za kog sam se udala - objašnjava ova nesrećna žena.

http://chats.viber.com/kurir

Dnevne novine Kurir pokrenule su akciju "Stop nasilju" u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije i sigurnom kućom. Akciju su podržale i brojne javne ličnosti, a u kampanji Kurira učestvovale su košarkašica Milica Dabović, glumica Kalina Kovačević, novinarka Nataša Miljković i pevačica Seka Aleksić. CECA RAŽNATOVIĆ: Prijavi nasilnika, ko god to bio... Ovo je poruka PRETUČENE SEKE ALEKSIĆ: Izlaz postoji, potraži ga! KALINA KOVAČEVIĆ: Nisi ničije vlasništvo! Dabović: Prvi udarac nikada nije poslednji! Novinarka Nataša Miljković je prihvatila da za potrebe kampanje odigra ulogu žrtve porodičnog nasilja i pošalje poruku svima koji ga trpe. "Ne čekaj da bude kasno! Ja sam Nataša Miljković i podržavam akciju Kurira. Stop nasilju", jasno je rekla naša poznata novinarka. Ovim putem vas obaveštavamo da su u cilju sprečavanja nasilja svake vrste otvoreni i dežurni telefonski brojevi na koje svi građani ANONIMNO mogu da prijave nasilnike. BESPLATNI BROJ: 0800-011-011 (radnim danima od 10 do 19 sati) 011/3291-440, 011/2441-521, 011/2456-404 (radnim danima od 10 do 19 sati) 062/304-560 (vikendom i noću od 19 do 10 sati) 192 (MUP) 194 (HITNA POMOĆ) Sigurne kuće: Beograd (3) Kragujevac Niš Vranje Smederevo Pančevo Zrenjanin Novi Sad Sombor Sremska Mitrovica

Autor: Foto: Shutterstock