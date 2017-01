ŽRTVA SUPRUGA SILEDŽIJE: Za dobro jutro dobijala sam šamare

Već prve godine braka suprug je postao nasilan. Prvo su to bile psovke i uvrede, pa onda šamari. Šamari su vremenom prerasli u svakodnevno maltretiranje i pesničenje.



Ovim rečima za Kurir počinje svoju ispovest Radica L., još jedna u nizu žrtava porodičnog nasilja koju je muž godinama zlostavljao.

- Postajao je iz dana u dan sve nasilniji, ponašao se kao zver. Nisam mogla da prepoznam u njemu onog čoveka u kojeg sam se zaljubila i koga sam zavolela. Ne znam šta se desilo s njim da postane takav čovek. Svakog dana, čim se probudim, umesto „dobro jutro“ dobijala sam najgore psovke i šamare - priseća se nekih od jezivih scena kroz koje je prolazila naša sagovornica.



Brutalne batine



- Kako je vreme odmicalo, psovke su prerasle u šamare, a nakon nekog vremena u brutalne batine, pesničenje i šutiranje. Život s njim bio je nepodnošljiv i ne znam zašto ranije nisam pobegla od nasilnika. Trebalo je da ga napustim čim je počeo da se tako ponaša - priča Radica.



Ona kaže da je, pored fizičkog nasilja, trpela i psihičko, kao i da ju je stavljao u ekonomski zavisnu poziciju, onemogućavajući joj da pokuša da napusti njega i kuću.

- Bez obzira što sam radila i izdržavala porodicu, morala sam da mu do dinara pokazujem i dokazujem zašto sam potrošila novac i gde, i da li je to što sam kupila bilo zaista potrebno. Postajao je pravi psihopata i nepodnošljiv. Život s njim bio je užasan. Batine sam dobijala svakog mogućeg dana, a psovke i vređanje nije izostavljao - priča Radica.



Život iz početka



Strah za život svoje dece naterao ju je da pobegne od psihopate.

- Kada je počeo njima da preti, rešila sam da stavim tačku na život s tim nasilnikom. Nisam htela da dozvolim da živim više u svakodnevnom strahu. Odlučila sam da završim s njim i da krenem iz početka u novi život sa svojom decom - završava svoju potresnu ispovest Radica, koja je utočište pronašla u sigurnoj kući.



Razočaranje

BEZ PODRŠKE RODITELJA



Radica L. u svojoj borbi, nažalost, nije imala podršku svojih roditelja:

- Znali su da me zlostavlja, ali me nisu podržavali u odluci da nasilnika i napustim. Oni su staromodni i govorili su da je sramota da drugog muža ostavljam pošto sam već razvedena. Jako me boli što mi nisu bili podrška i oslonac u tim teškim trenucima.