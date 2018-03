Najbolje vreme da zakoračite u IT svet je SADA!

Prema najnovijem istraživanju, Srbiji nedostaje 30.000 IT stručnjaka, a prosečna neto zarada u ovom sektoru je 268.000 dinara!

Drugim rečima, nedostatak kvalitetnog kadra i rastuće potrebe tržišta doveli su do veoma visokih plata IT stručnjaka, a oni koji se odluče da steknu odgovarajuću ekspertizu ne čekaju ni dana na posao u struci.

Ovo su zapanjujući podaci, do kojih su došli eksperti sa ITAcademy nakon detaljne analize IT i dizajn industrije i proučavanja prosečnih zarada u ovoj oblasti koje objavljuje Republički zavod za statistiku Srbije.

Iako su odlična plata i zagarantovan posao već duže vreme glavne karakteristike pomenute oblasti, ove brojke otkrile su i nešto novo – sada je najbolji trenutak za ulazak u IT svet.

Najbrže rastuća oblast u potrazi za novim stručnjacima

Kompletna IT industrija nastavlja da se širi neverovatnom brzinom. Takav trend doprineo je tome da tržištu nedostaju školovani stručnjaci u svim sektorima informacionih tehnologija, i to ne samo onih najiskusnijih već i onih koji su na početku karijere.

Programeri, developeri mobilnih aplikacija, administratori mreža, IT menadžeri i dizajneri koji poseduju najsavremenije veštine ne samo da ne moraju da čekaju na posao već se nalaze na slatkim mukama. Za razliku od drugih zanimanja, njihov „problem” je odabir jednog, najboljeg radnog mesta iz brojne ponude. S obzirom na sve veći značaj koji u našim životima zauzimaju programi, mobilne aplikacije, web sajtovi i drugi proizvodi IT sektora, ova oblast će i u godinama koje slede sigurno biti idealno mesto za izgradnju profesionalne karijere.

Šta se traži na konkursima za IT poslove

Do posla u IT sektoru najbrže ćete doći ako posedujete najsavremenija praktična znanja iz ove oblasti.

Ne postoji bolji dokaz da imate upravo takve veštine od posedovanja priznatih međunarodnih sertifikata velikih internacionalnih IT kompanija kao što su Microsoft, Zend, Adobe, Oracle, Autodesk... Kombinacijom ovakvih znanja i sertifikata izdvojićete se iz konkurencije i biti za korak bliže novom poslu u odnosu na konkurenciju.

Za manje od godinu dana do potrebnih znanja

Najvrednije veštine današnjice nisu ujedno i najteže za usvajanje. Naprotiv, do znanja koja su vam neophodna za pronalažnje prvog posla u oblasti IT-ja potrebno vam je svega nešto manje od godinu dana optimalnog školovanja. Iako postoje i brojne, još kraće obuke, one nisu garancija da ćete zaista naučiti ono što vam je potrebno da biste mogli da postanete IT stručnjak.

Ako se uzme u obzir i činjenica da se danas do traženih veština u sektoru informacionih tehnologija može vrlo jednostavno doći i putem interneta, onda je jasno da ovaj put predstavlja rešenje za sve one koji tragaju za poslom. Uz to, ovakav način školovanja omogućava svima da pohađaju IT kurseve, bez obzira na to da li se nalaze u Novom Sadu, Subotici, Leskovcu ili nekom drugom gradu.

Upis budućih IT stručnjaka u generaciju 2018. je počeo!

Ako ste spremni da odvojite samo godinu dana i uložite u svoje znanje, vrata ka odlično plaćenom poslu u IT-ju su vam širom otvorena. Trenutak je bolji nego ikada!

Na ITAcademy je otvoren upis nove generacije polaznika po najpovoljnijim cenama, pa buduće IT stručnjake koji u ovom periodu odluče da započnu školovanje očekuje i značajna ušteda od čak 40%.

Da saznate kako najlakše možete pokrenuti svoju IT karijeru, idite na ovaj link.

Požurite, jer ova specijalna ponuda sa ITAcademy važi samo za ograničen broj polaznika.

