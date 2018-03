Programere svi traže, a kvalitetnih stručnjaka i dalje nema dovoljno!

U industriji informacionih tehnologija je konstantna potražnja za stručnjacima. Programeri i developeri su izuzetno traženi širom sveta, ali i u Srbiji, gde su zarade na izuzetno visokom nivou. Ipak, koliko god IT stručnjaka stekne obrazovanje, to nije dovoljno da se pokriju sve potrebe domaćeg i stranog tržišta.

Mnoga istraživanja tržišta rada potvrđuju ovu tvrdnju, a da je zaista tako jasno je čim se poseti neki od sajtova za zapošljavanje. IT stručnjaci poput programera imaju mogućnost da biraju zaposlenje bez obzira na to koliko im je radno iskustvo.

Zašto su programeri uvek na ceni

IT tržište se razvija brže nego što može da zaposli potrebne stručnjake.

Po podacima Agencije za privredne registre, svake godine se otvori preko 1.400 IT kompanija. Kad se uzme u obzir da je svakoj od tih kompanija potreban određen broj IT stručnjaka, postaje jasno koliki je potencijal ovog tržišta.

U zavisnosti od početnog znanja, neophodno je minimum 12 meseci da se steknu veštine koje traže IT kompanije. Kratki kursevi ne mogu da pruže dovoljno konkretnih znanja, niti omogućavaju sticanje vrednih međunarodno priznatih sertifikata. Takođe, pravi programeri se neprekidno usavršavaju i nakon zaposlenja kako bi bili u toku sa razvojem informacionih tehnologija.

Iz najpoznatije IT škole u Srbiji, ITAcademy, koja već dugo obučava kvalitetne IT stručnjake, zaključuju da je na osnovu strukture upisanih polaznika jasno da mladi sve više prepoznaju potencijal IT industrije.

S druge strane, mnogi od njih su istakli kako nisu bili ni svesni svojih potencijala i da su zahvaljujući testovima za zapošljavanje shvatili da poseduju veštine i sposobnosti koje traže IT poslodavci.

Kako izgleda posao programera u Srbiji

Brojna istraživanja portala su pokazala da programeri u Srbiji ne zaostaju za svojim kolegama iz sveta, naprotiv. Od ispitanih programera, dve trećine koriste Java, PHP i JavaScript tehnologije. Da uvek ima mesta za napredak govori i podatak da veliki broj programera želi da se usavršava u tehnologiji kojom se trenutno bavi.

Što se tiče načina zaposlenja, veliki broj programera radi u kompanijama (88%), i to, pre svega, u onim domaćeg porekla (53%). Pored stalnog zaposlenja, veliki deo ovih stručnjaka radi freelance poslove, i to manje od 5 sati nedeljno (38%).

Kada govore o uslovima rada, programeri su generalno veoma zadovoljni, a neki od glavnih razloga su visoka plata, rad na projektima kroz koje mogu da se usavršavaju i fleksibilno radno vreme. Interesantno je da više od polovine ispitanih preferira da radi od kuće.

Koliko zarađuju programeri u Srbiji Najinteresantnije smo ostavili za kraj – odgovor na pitanje kolike su plate programerima u Srbiji. S obzirom na nedostatak stručnjaka, plate u IT sektoru su mnogo veće u poređenju sa drugim. Iznosi koje programeri ubiraju na mesečnom nivou kreću se od 600 evra za početnike pa do više od 2.200 evra, što je prosečna plata programera na seniorskoj poziciji. Kao što se može videti, IT industrija sa velikim brojem dobro plaćenih radnih mesta predstavlja jedinstvenu priliku za uspešnu karijeru. Dobra stvar je što već nakon 12 meseci kvalitetnog školovanja možete da se zaposlite u domaćoj ili stranoj kompaniji ili da čak radite samostalno. Da ne biste propustili veliku zaradu, mogućnost rada od kuće i druge benefite u kojima uživaju IT stručnjaci, upišite ITAcademy, gde ćete naučiti sve što vam je potrebno da budete uspešni stručnjaci. (Promo tekst)

Kurir

Autor: Kurir