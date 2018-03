ŽELITE DA SAVLADATE OSNOVE GRAFIČKOG DIZAJNA? Ovih nekoliko praktičnih saveta pomoći će vam da ubrzate proces učenja

Grafički dizajn danas nije samo zasebna karijera – od ove discipline koristi imaju stručnjaci za marketing, web dizajneri i razni drugi kreativci. Razlog je delimično i lakoća ovladavanja grafičkim dizajnom. Zahvaljujući savremenim edukativnim programima koji su usmereni na brzo i praktično sticanje veština učenje je lakše nego ikad.

Ako ste na samom početku učenja, predstavljamo vam nekoliko saveta, zajedno sa nekim alatima koji vam mogu pomoći.

1) Uvek pratite sve novine

Istraživanja portala „Hub spot“ pokazala su da 49% ljudi više veruje onima koje poznaju nego bilo kakvim drugim preporukama o proizvodima ili uslugama. U digitalnom dobu, ovo uključuje i uticajne ljude, takozvane „influensere“.

„Influenser“ je još jedna engleska reč koja se polako ali sigurno odomaćila i u našem jeziku a pojam označava ličnosti, pojedince koji su prisutni na internetu i koji utiču na mišljenja i ponašanja vaše ciljne publike. Oni su često voljni da dele tajne o uspehu.

Ako uspete da upoznate neke od ovih uticajnih ljudi u dizajnu, automatski ćete se upoznati s dizajnerskim svetom na internetu. To vam može pomoći da dođete do više saveta drugih stručnjaka u industriji, da se upoznate sa relevantnom terminologijom i da budete u toku sa najnovijim trendovima.

Kako da dođete do ovih ljudi? Tviter ili Instagram su odlična mesta za početak razgovora sa uticajnim ljudima. Nikada ne znate ko bi mogao da odgovori na vaša pitanja – i svaka pozitivna veza koju napravite može vam pomoći samo da saznate više. Praćenje i pridruživanje razmeni prirodno vas vodi do toga da postanete deo dizajnerske zajednice koja će vam pružiti podršku tokom čitavog putovanja do uspešne karijere.

Šta možete da uradite odmah? Napravite ciljanu listu uticajnih dizajnera na Tviteru ili Linkedinu, tako da možete da pratite njihove svakodnevne aktivnosti. Možete da koristite alatku „Social Monitoring“, koja će vam pomoći da pratite ljude na ovoj listi, posebno kada diskutuju o temama koje su vam važne.

Dodajte brojne uticajne na ovu listu – od onih koji su poznati većini dizajnera, do onih koji vas lično inspirišu, ali i one čiji vam se rad ne dopada. Ovo poslednje može da izgleda kontraproduktivno, ali dosledno posmatranje rada koji vam se ne dopada može da bude podjednako poučno kao i uživanje u onom što volite.

2) Prikupite inspirativne radove

Kada odlučite da savladate grafički dizajn, počnite sa izradom kataloga radova za koje mislite da su uspešni. To možete da uradite tako što ćete jednostavno da ih sačuvate kao „bookmark“ u vašem web pregledaču, napravite foldere na Pinterestu ili da čuvate materijale u folderu na vašem računaru.

Kao i lista uticajnih dizajnera, tako će vam i katalog inspirativnog rada pomoći da identifikujete trendove – i prošle i sadašnje – u dizajnu, dok ćete ujedno početi i da prepoznajete obrasce u radu drugih.

Takođe ćete s vremenom početi da razumete u kom smeru se razvijaju vaš lični stil i interesovanja. Ako otkrijete da neprestano čuvate info-grafike, na primer, možete da započnete istraživanje određenih izvora kako biste i sami naučili kako da ih kreirate.

Vaš katalog će služiti i kao inspiracija za projekte koje ćete realizovati u budućnosti. Kako je Ostin Kleon, poznati američki pisac tri bestselera, jednom istakao na TED konferenciji: „Svi kreativni radovi zasnivaju se na onome što je do sada nastalo". Ako možete brzo da se osvrnete na primere koje imate u svom katalogu, bićete bolje opremljeni da započnete sopstvene projekte.

Šta možete da uradite? Upoznajte se sa vodećim sajtovima za dizajn portfolija, kao što su „Dribbble“ i „Behance“. Ove platforme pokazuju izuzetno kvalitetan rad vodećih dizajnera širokog spektra – od web i UX dizajnera, do grafičkih dizajnera i dizajnera tipografije. Dizajneri na ovim sajtovima često pružaju uvid u njihove procese dizajna, što će biti ključno kada započnete sopstvene kreacije.

3) Raščlanite proces

„Jedan od najvažnijih trenutaka u mom dizajnerskom putovanju bio je kada sam prepoznala da je svaka ilustracija, info-grafik i ikona koju sam ikada gledala bila proizvod nekoga ko je savladao tehnike kombinovanja oblika i linija. To ne znači da drugi faktori ne igraju važnu ulogu – samo sačekajte dok ne počnete da radite u Illustratoru – i shvatićete da su u suštini ovi dizajnirani modeli napravljeni od jednostavnih oblika“, navodi Safir Rils, menadžer proizvoda u kompaniji „Hub spot“.

Analiziranje procesa koji se tiče svakog aspekta grafičkog dizajna omogućiće vam da razumete sve korake koji su potrebni za izradu vašeg dela. U zavisnosti od trenutnog nivoa veština, možda ćete naići na neke poteškoće da odredite koji su alati korišćeni, ili koji je aspekt napravljen prvi. Ali ne dozvolite da vas to zaustavi – ispitivanje konstrukcije dizajna će omogućiti jačanje vaših „kreativnih mišića“.

Šta možete da uradite? Najbolji način za ubrzavanje učenja jeste da preuzmete besplatan vektor ili PSD dizajn resurs i da „kopate“ kroz slojeve („layers”) dizajna da biste shvatili kako ga je dizajner konstruisao. Kada odaberete datoteku, otvorite je u Photoshopu, a zatim preko Panel Layers otvorite fascikle, tako da možete videti slojeve sadržane u njima.

Jednostavnom promenom vidljivosti slojeva možete da vidite kako je dizajner koristio svaki oblik da gradi svaku od stvari. Ovako ćete polako naučiti kako da koristite efekte Photoshopa.

Ako vas privlači karijera u grafičkom dizajnu i želeli biste da saznate više o mogućnostima, to možete uraditi preko raznih obuka za grafičkog dizajnera.

