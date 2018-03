Oni dobijaju posao ODMAH, samo zato što ZNAJU OVO!

U Srbiji danas malo ko može da računa na poseban tretman kad je zapošljavanje u pitanju. Ali, ono što znaju ovi ljudi jače je od svake veze. Saznajte kako da i vi na isti način brzo dođete do posla.

Sigurno se pitate ko su ti ljudi koji mogu da računaju na brzo i dobro plaćeno zaposlenje? Odgovor je jednostavan – trenutno samo u Srbiji nedostaje preko 30.000 IT stručnjaka iako je prosečna zarada u ovom sektoru 2.500 evra!

Reč je o IT stručnjacima poput programera, grafičkih dizajnera i sistem administratora, koji su odlučili da se školuju za poslove koji su zaista isplativi.

Programeri

Iako zvuči neverovatno, zaista je tačno da svaki dobar programer može da bira posao. Zbog velike potražnje za kvalitetnim kadrovima, poslodavci nude izuzetne uslove pri zaposlenju u nadi da će programeri izabrati baš njihovu kompaniju. Na tržištu se najviše traže stručnjaci za PHP, Java i JavaScript.

Pored izuzetne plate (početnici mogu da računaju na barem 600 evra), uslovi za rad su često na nivou uglednih svetskih IT kompanija. A sada sledi sjajna vest – čak iako nemate prethodna znanja iz ove oblasti, uz kvalitetan kurs programiranja već za 12 meseci bićete spremni za prvo zaposlenje i karijeru o kojoj ste maštali.

Grafički dizajneri

Ukoliko ste zainteresovani za grafički dizajn, na pravom ste putu ka uspešnoj karijeri. Reč je o izuzetno traženoj profesiji koja nalazi primenu u mnogim oblastima. Jednostavno, kvalitetan dizajn je izuzetno tražen bez obzira na to da li je reč o kreiranju sajtova, video-igara, časopisa, logoa ili oglasnih rešenja.

Grafička rešenja su potrebna svima, bez obzira na to o kojoj je grani poslovanja reč. Male i velike kompanije, pojedinci, poznati brendovi – svima njima je zajednička potreba za kvalitetnim dizajnerima. I pored odličnih uslova koje kompanije nude, stručnjaka stalno nedostaje. Razlog je jednostavan – ovaj posao ne može da radi bilo ko.

foto: Promo

Za ovu profesiju je potreban određeni talenat koji u kombinaciji sa naučenim veštinama donosi siguran posao. Ako ste kreativni, imate oko za detalje i najbolje se izražavate kroz vizuelno, a uz to biste voleli da radite dinamičan i motivišući posao, grafički dizajn je idealna profesija za vas.

Grafički dizajneri nisu vezani za jedno mesto, već često rade na projektima za klijente širom sveta, što im omogućava da sami kreriraju svoje radno vreme, dok kancelarija može da bude bilo koje mesto na svetu. Nakon što uspešno savladate sve pojedinosti programa kao što su Photoshop, InDesign i mnogi drugi, moći ćete da se posvetite uspešnoj karijeri grafičkog dizajnera.

IT administratori

Ukoliko ste odgovorni i organizovani, onda već posedujete najvažnije osobine za posao održavanja kompjuterskih sistema. Svaka kompanija, bez obzira na veličinu, zavisna je od stručnosti profesionalaca koji brinu o tome da kompletan sistem radi savršeno i da bude bezbedan od spoljnih uticaja. Pravilno održavanje mreže je prvi korak koji omogućava normalan rad firme, a o tome brinu sistem administratori.

Za ovaj posao, pored velikog znanja, potrebno je i pravovremeno reagovanje kako bi se na pravi način zaštitio kompletan sistem. Ovako veliko poverenje zaslužuju samo najbolji stručnjaci, pa i ne čudi što su upravo administratori mreža izuzetno traženi i odlično plaćeni.

Jednostavno, sve kompanije su spremne da plate svoju sigurnost, jer pravi IT profesionalci ništa ne prepuštaju slučaju. To je jedan od glavnih razloga zašto je izuzetno lako naći odlično plaćen posao već nakon 12 meseci školovanja.

foto: Promo

Kako postati IT stručnjak

Danas se do traženih veština u sektoru informacionih tehnologija može vrlo jednostavno doći i putem interneta, što je fantastično rešenje za sve one koji tragaju za poslom, a nemaju vremena za odlazak na predavanja. Uz to, ovakav način školovanja omogućava svima da steknu znanja bez obzira na to da li se nalaze u Pančevu, Somboru, Staroj Pazovi ili nekom drugom gradu.

Nikad nije kasno da se i vi posvetite profesiji koja zaista pravi razliku. Proverite da li imate veštine koje se traže u IT industriji kako biste zakoračili u novi svet gde poslodavci veoma cene znanja pravih stručnjaka.

(Promo - tekst / Foto:Promo)

Kurir

Autor: Kurir