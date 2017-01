Ako budete pravili ovakve sajtove, u 2017. ćete se obogatiti

Posla za web dizajnere ima napretek i zbog toga je potražnja za stručnjacima u ovoj oblasti ogromna. Oni zarađuju čak 30 do 50 dolara za sat vremena svog rada, što ih svrstava među najplaćenije čak i u IT industriji.



Međutim, samo oni koji prate promene i stalno osvežavaju svoju kreativnost aktuelnim trendovima mogu da opravdaju očekivanja klijenata i steknu bogatstvo svojim radom. Da biste bili spremni za 2017. godinu, za vas smo izdvojili 5 najdominantnijih inovacija koje će definitivno biti ono što se traži u svetu web dizajna.



1. Responsive design pre svega



Još 2015. godine broj internet pretraga na mobilnim uređajima prestigao je pretrage sa računara; u 2016. godini čak 70 procenata svih pretraga obavljeno je putem mobilnih telefona, a za 2017. stručnjaci najavljuju još veći porast.



Korisnici će imati sve manje strpljenja za sajtove koji im prave probleme kada ih posećuju sa svojih telefona. Zbog toga je responsivnost dizajna na prvom mestu, a sajt koji pravite mora funkcionisati jednako dobro na svim ekranima: na pametnim telefonima, tabletima, kao i na računarima.

2. Semi-flat dizajn



Semi-flat dizajn podrazumeva da se elementi postavljaju na ravnu povrišinu, čime se stvara utisak jedinstvenog prostora. Za razliku od flat dizajna, semi-flat dizajn sajtova daje osećaj prostornosti i boljeg vizuelnog iskustva, a pri tome zadržava vizuelnu i upotrebnu jasnoću.



Ovaj pristup je postao veoma popularan, jer omogućava posetiocima sajta da jasno sagledaju sve važne elemente i lakše pronađu ono što im je potrebno. Zbog toga nećete pogrešiti ako se odlučite za ovakav pristup.



3. Broj elemenata na sajtovima se još više smanjuje



Kao što smo već rekli, u 2017. godini mobilni uređaji će potpuno zavladati. Posetioci koji koriste telefone za surfovanje sve manje će se zadržavati na sajtovima ukoliko ne mogu brzo i lako da pronađu ono što im treba.



Zbog toga će web dizajneri još jednom morati da provere koji su im elementi zaista neophodni kako bi došli do što čistijeg prostora i što kraćih sadržaja.

4. Parallax scrolling – iskoristite kreativno ovaj trik



Pomeranje različitih delova stranice sajta različitim brzinama naziva se parallax scrolling, i to je nešto što bi u 2017. godini definitivo trebalo da počnete da koristite prilikom kreiranja novih sajtova ili osavremenjavanja već postojećih.



Ovakav dizajn nije novina, ali se može koristiti na najrazličitije načine u odnosu na sadržaj sajta. Kako biste inteligentno skrenuli pažnju posetioca upravo na ono što želite da bude primećeno, primenite znanja koja steknete na kursu JavaScripta i iskoristite ovaj trik na svoj način.



5. Snaga tipografije



Tipografija u velikoj meri određuje čitav utisak koji sajt ostavlja na posetioca. Zbog toga promene fontova označavaju promene u stilovima.



U 2017. godini izuzetno će biti popularno mešanje različitih, ali skladnih fontova na jednoj stranici, ili pak igre sa različitim veličinama slova. Iz tog razloga pustite mašti na volju i napravite inovativne kombinacije.



Najbolje plaćeni web dizajneri na svetu su upravo oni koji unose novine i svojom kreativnošću utiču na promene trendova. Da biste postali jedan od njih, morate da budete u toku sa svim popularnim strujama u ovoj oblasti i da razumete zbog čega su one nastale. U tome će vam donekle pomoći praćenje blogova i tutorijala; međutim, prava znanja ćete morati da potražite na drugom mestu.



Obrazovanje web dizajnera je kvalitetno samo ukoliko podrazumeva sticanje praktičnih znanja i savremenih veština. Ako sebe vidite u ovom poslu, odaberite pravi način da započenete svoju karijeru. Za samo godinu dana možete postati cenjeni dizajner koji svoj rad odlično naplaćuje, a 2017. godina je odlično vreme za to.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Promo tekst