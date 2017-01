Evo kako da postanete viralni

Šta je viralni sadržaj?



Viralni sadržaj je vizuelna poruka, video-snimak ili tekstualna poruka koja kruži internetom samo zato što ima vrednost koja je ljudima u tom trenutku značajna – bilo da je reč o informaciji, zanimljivosti, nečemu duhovitom ili jednostavno poučnom.



Što više ljudi podeli taj materijal, to je veća verovatnoća da će doći i do vas. Zato se i zove viralnim – jer se širi kao virus.



Ne postoji univerzalni recept koji možete slediti kako biste i sami kreirali ovako nešto, međutim, postoje neki principi koji su zajednički svim viralima. Predstavićemo vam ih ovde, pa možete pokušati da oživite neki od njih i na svom primeru.



Mobilne tehnologije ih pojednostavljuju



Viralnost nije nešto što je nastalo pre nekoliko dana. Već nekoliko godina unazad smo svedoci popularnosti koju raznorodni sadržajta dobijaju iz dana u dan na internetu, upravo zahvaljujući svojoj jedinstvenoj vrednosti koju pružaju ljudima.



Danas je kreiranje i učestvovanje u takvim „akcijama” daleko jednostavnije, zahvaljujući unapređenju mobilnih uređaja i uticaju ove vrste tehnologije na razvoj društvenih mreža. Pored sadržaja, važno je da objava, koju kerirate i planirate da postavite na svoj profil ili stranicu koju uređujete, bude optimizovana za ovu vrstu deljenja među ljudima. Razmišljajte o načinima na koje će se vaša poruka dalje širiti.



Emocije, emocije, emocije



Ako želite da napravite viralni sadržaj, a vaša poruka ne izaziva emociju – nemojte ga ni objavljivati. Jedino što može da navede ljude da podele to što ste objavili jeste osećaj empatije, odnosno saosećanja s onim što ste želeli da kažete.



Bilo da je reč o pozitivnom ili negativnom osećanju, važno je da ga vaša ciljna grupa iskusi kako bi se osetila pozvanom da i sama podeli to što imate da kažete.



Nemojte pokušavati veštačkim putem da izazovete emocije. Morate biti otvoreni i iskreni, jer nema ničeg goreg od lažnih osećanja koja pokušavate da predstavite kao svoja. Nemojte varati svoje verne pratioce.



Ljudi su najbitniji



Ponovo se vraćamo na emociju – ona je samo ljudima svojstvena i zato morate razmišljati o njima. Stavite na prvo mesto njih i pronađite način kako da doprete do njihovih srca.



Jednostavnije je nego što vam se na prvi pogled čini.



Budite u toku i uvek razmišljajte o tome šta ste vi učinili da nešto promenite u društvu. Kako možete pomoći zajednici u kojoj živite, koji su to problemi koji muče ljude oko vas i kako im možete pružiti podršku? Aktivirajte se i učinite nešto što će ljudi pamtiti i što će im značiti.



Budite vizuelni



Ako zaiste želite da vas ljudi vide, onda morate biti vidljivi. Živimo u vremenu kada ljudi imaju sve manje vremena za čitanje dugačkih objava. Budite koncizni i jasni i uvek pružite određenu vizuelnu podršku. Uključite fotografije, dizajnirane slike ili video-materijal. Samo na taj način možete osigurati viralnost.



Proizvesti viralnost nije nemoguća misija, ali ukoliko se budete trudili, male su šanse da ćete u tome uspeti. Reč je o akcijama koje uspeju jednom ili nikada, to nije nešto što možete isprogramirati ili sprovesti prema planu. Na vama je samo da uložite napor i uzmete u obzir savete koje smo vam dali u vezi sa zajedničkim karakteristikama svih do sada poznatih uspešnih viralnih sadržaja. Upišite obuku za komjuniti menadžera i približite se ostvarenju sna svakog marketinškog stručnjaka.

Autor: Foto: Promo