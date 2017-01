Evo kako da privučete i angažujete svoje pratioce na Instagramu

U pitanju je algoritam koji uzima u obzir mnoge signale, uključujući i angažman korisnika i istoriju lajkova koji će predvideti relevantnost postova. Iako je taj potez izazvao različite reakcije, činjenica je da je ova promena algoritma dovela oglašivače u nezavidan položaj i da će morati da mu se prilagode.



Da biste zaista preokrenuli novi algoritam u vlastitu korist, moraćete da proizvodite sadržaj koji neprestano stvara visok nivo angažmana. Evo kako da to i postignete.



1. Inspirišite



Inspiracija daje uvek nov dah nade i ambicije. Inspiracija stoji iza svih velikih stvari i pronalazaka.



U digitalnom časopisu „Faunder“ („Foundr“) očigledno to veoma dobro shvataju. Njihova publika se sastoji od mladih preduzetnika i pokretača inovacija i biznisa. Magazin nastoji da pruža inspiraciju kroz uspešne primere, intervjue i citate uspešnih i genijalnih ljudi, jer to jedino ima smisla.



Oni treba da podstaknu svoju publiku da zadrže postojeći entuzijazam, da ih ohrabre da nastave i da slede svoje snove. Ova strategija je zasigurno dobro funkcionisala. Po pitanju marketinga na Instagramu „Faunder” je postao priznati autoritet.



Njihovu bazu pratilaca čini oko 700.000 ljudi, koji su i veoma angažovani. To je sasvim dovoljan dokaz da „Faunder” ostvaruje snažan uticaj na njih. Lekcija koju svaki brend može da nauči od „Faundera” jeste da u svakom postu koji podele na društvenim mrežama treba da bude i poziv na akciju.



Poziv na akciju može da bude formulisan kao nešto sasvim jednostavno, poput zahteva „Kliknite dva puta ako ste saglasni" (što je postupak kojim se lajkuju slike na Instagramu) ili „Tagujte svoje prijatelje", ili „Recite nam šta mislite".



Ova jednostavna, ali moćna strategija povećava angažman, jer njom od svojih pratilaca direktno tražite interakciju.



2. Postavljajte zadivljujuće slike



Verovatno ne postoji društvena mreža koja je više okrenuta vizuelnim impresijama od Instagrama. Zbog toga je i logično da sve svoje napore uložite pre svega u vizuelni kvalitet vašeg sadržaja.



Iako je u pitanju platforma kojoj ljudi pretežno pristupaju s mobilnih uređaja, mutne ili tamne slike s vašeg telefona neće imati mnogo uspeha.



Ako želite da vidite kako treba da izgledaju vaše fotografije, najbolji primer je verovatno sajt „Nešenel džiografika“ („National Geographic“), koji zaista majstorski prepliće neverovatnu zbirku fotografija s lepim pričama.



Naravno, mnogi brendovi nemaju na stotine zaposlenih fotografa kao što ima „Nešenal džiografik“, ali uz malo truda i mašte svi mogu da stvore dopadljive vizuelne priče svog brenda.



Zahvaljujući tehnološkom napretku, „fono-grafija“ (phoneography, smart-phone fotografija) je zaista neverovatno mnogo napredovala. Ljudi stvaraju i fotografišu fenomenalne i zadivljujuće slike svojim pametnim telefonima i uz malu pomoć aplikacija za uređivanje fotografija i objektiva pametnih telefona.



Ako niste „fonografer“, možete da koristite i prave foto-aparate s objektivima. Ovako ćete imati korak više u pripremi, ali će rezultat biti bolji. Prebacite slike na svoj računar, a s njega na telefon kako biste ih postavili na Instagram.



3. Proverite da li se vaš sadržaj „oseća svim čulima"



Na Instagramu imate na raspolaganju samo nekoliko sekundi i za to vreme bi trebalo da impresionirate svoje pratioce.



Imate jednu sliku i jedan naslov kojim morate da privučete pažnju publike pre nego što oni krenu dalje. Presudno je, dakle, da osigurate da sadržaj bude kvalitetan i zabavan.



Slika proizvoda s ogromnim znakom za prodaju na korporativnom profilu će retko privući pažnju pratilaca. Kompanija „Hol fuds market” („Whole Foods Market“) je pronašla način da svoju kolekciju fotografija učini neverovatno privlačnom i vizuelno i sadržajno. Oni su spojili primamljive slike s lakim i brzim receptima. Na taj način njihov sadržaj nije samo dopadljiv, već odmah poziva posetioce da preduzmu akciju: kupe potrebne namirnice i naprave delikates sa slike.



4. Stvorite osećaj neposrednosti



Instagram sam po sebi stvara osećaj neposrednosti, kao da su pratioci s autorima sadržaja. Iako im slike zalazaka sunca i cipela mogu dati osećaj da su tu, one neće uvek funkcionisati za sve brendove.



Međutim, ono što funkcioniše jesu fotografije „iza scene“, odnosno ekskluzivni trenuci ili svakodnevne scene.



Jedan od najistaknutijih stručnjaka za marketing Geri Vajnerčuk svakog dana podeli male isečke svog života sa svojim pratiocima i, s vremena na vreme, neke zaista intimne trenutke. Ako multimilioner i jedno od najprepoznatljivijih lica u industriji može da, deleći pojedinosti iz ličnog života, stvori osećaj spontanosti i saosećanja kod svojih pratilaca, onda to mogu i brendovi.



Društvene mreže su postale idealan teren za kreiranje strategija oglašavanja i komunikacije sa ciljnim grupama potrošača, odnosno korisnika. Ono što posebno izdvaja društvene mreže jeste preciznost kojom poruka pogađa željenu ciljnu grupu. To svojstvo komunikaciju čini daleko efikasnijom i jeftinijom. Zato i ne čudi činjenica da su stručnjaci u ovoj oblasti sve traženiji.



