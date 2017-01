Kako da znate koja društvena mreža će doneti najviše profita vašem biznisu?

U prethodnoj godini 10% onih koji vode posao rekli su da provode i do 20 sati nedeljno u kreiranju slike na društvenim mrežama. Zbog vremena koje iziskuje angažman na društvenim mrežama, izuzetno je važno da se usredsredite na one platforme koje će vam se isplatiti.



Da biste znali koja mreža najbolje odgovara vašem poslu, sledite sledeće savete stručnjaka Nila Patela.



1. Definišite svoju ciljnu publiku



Početni korak svakog marketinškog plana uvek je definisanje publike. Istražite kojih su godina, pola, interesovanja, obrazovanja, odakle dolaze i čemu se nadaju vaši potencijalni klijenti. Kada sve ovo utvrdite, moći ćete da kreirate profil koji će biti privlačan vašoj publici. A ako pokažete da saosećate s njihovim željama, izgradićete odnos koji vaše pratioce pretvara ne samo u lojalnu publiku, već i u klijente.



2. Kreirajte „glas” kojim ćete se obraćati vašim pratiocima



Kada saznate da li vašu publiku čine tinejdžeri, tridesetogodišnjaci ili sredovečni porodični ljudi, moći ćete da im se obratite tonom koji je najprikladniji. Neka vaši postovi prate karakter profila koji definišete – obraćajte se publici zvanično ili žargonski, postavljajte motivacione poruke ili pružite pozitivne primere iz okruženja.



Izaberite jedan oblik ponašanja na platformi i budite dosledni kako bi i vaša publika znala šta može da očekuje od vas.



3. Izaberite mrežu koju koristi vaša publika



Kada ste upoznali svoju publiku i odlučili na koji način ćete im se obraćati, izbor odgovarajuće platforme nametnuće se kao jednostavno rešenje. Ukoliko je vaša publika mlađa od 25 godina, verovatno će biti najbolje da doprete do njih putem Instagrama. Upravo ovu mrežu najviše koriste mlađi, a odmah iza nje u upotrebi je Fejsbuk. Oni kojima je ciljna grupa starija bolje bi bilo da grade svoje prisustvo na Fejsbuku i Tviteru.



Istražujte da biste došli do realnih podataka.



4. Izbor mreže zavisi i od onoga što želite da postignete



Šta je vaš cilj kada pristupate digitalnim medijima? Da li tražite nove zaposlene, širite mrežu saradnika ili želite da privolite širu publiku koja će postati korisnik vaših usluga i proizvoda? U zavisnosti od onoga čemu težite, zavisiće i najbolja platforma za vaš biznis.



Ukoliko želite da se povežete s ostalim kompanijama ili da povećate broj zaposlenih, LinkedIn je najbolji izbor za vas. Ako vam je cilj da pokažete različite tutorijale ili proces rada, više će vam odgovarati Jutjub i Instagram. Možete i da isprobate nekoliko platformi, te da pratite efekat i onda se odlučite za onu mrežu koja ima najbolji odjek među vašom klijentelom.



Društvene mreže odličan su poslovni resurs i način da se povežete s potencijalnim klijentima. Iskoristite ovaj potencijal i bez ulaganja povećajte profit svog poslovanja.

