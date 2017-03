Oni su najuspešniji ljudi na svetu, a nisu završili fakultet

Da li je formalno obrazovanje obavezno da biste došli do dobro plaćenog posla ? Većina ljudi veruje da jeste, ali formalno školovanje i diploma više nisu sigurna formula za uspeh i visoku zaradu.

Da je ovo tačno i u stvarnosti, dokazuju i oni – neki od najuspešnijih i najbogatijih ljudi u istoriji koji nisu završili fakultet, a ipak su postigli neslućen uspeh, o kom se govori svuda u svetu. Priča o tome kako je Bill Gates “privremeno” napustio Harvard i nikada se više nije vratio (bar ne u svojstvu studenta) dobro je poznata, ali daleko od toga da je ovaj titan IT industrije usamljen slučaj.

Larry Ellison: Nakon dva odustajanja – Oracle

Bivši direktor američke kompanije specijalizovane za računarske tehnologije Larry Ellison odustao je od čak dva fakulteta. I pored toga, on je jedan od najbogatijih ljudi na svetu, čije se bogatstvo procenjuje na čak 52,8 milijardi dolara, što ga svrstava na visoku petu poziciju najbogatijih, prema pisanju Forbesa.

Nakon što je napravio bazu podataka za CIA, sa dvojicom prijatelja je 1977. godine pokrenuo Laboratorije za razvoj softvera, koje su od 1982. poznate pod nazivom Oracle System Corporation. Iako nije više direktor ove multinacionalne korporacije, Ellison je i dalje njen predsednik i šef njenog tehnološkog odseka.

“Moj cilj nije bio da postanem bogat, već da stvorim radno okruženje u kom mogu da uživam”, rekao je jednom Ellison, u intervjuu za američki portal American History.

Steve Jobs: Vizija jača od besparice

Ni suosnivač i dugogodišnji predvodnik Applea, možda i najinspirativnijeg giganta koji se bavi hardverom i softverom, u svom formalnom obrazovanju nije dogurao mnogo dalje od srednjoškolske diplome, koju je stekao 1972. Od školovanja na koledžu je odustao jer njegovi roditelji nisu mogli da mu ga priušte.

Prošlo je čak šest godina od njegove smrti, ali se o njegovom uspehu i dalje priča. Kada je umro, 2011. godine, neto bogatstvo koje je ostavio procenjeno je na 11 milijardi dolara. Njegov kolega Steve Wozniak, takođe osnivač Applea, već decenijama nije aktivan u kompaniji; takođe bez fakultetske diplome, Wozniak je dogurao do “svega” 100 miliona dolara.

Richard Branson: Može čak i bez srednje škole

U odnosu na Jobsovu i Ellisonovu imovinu, Bransonova ne deluje toliko velika (a ipak će vam se zavrteti u glavi kada saznate kolika je). Osnivač brenda Virgin, koji u svom lancu ima više od 400 preduzeća, među kojima su avio-kompanija i izdavačka kuća, prema svežim podacima Forbesa, “težak” je 5 milijardi dolara.

Branson nikada nije završio srednju školu – odustao je od nje u 16. godini – ali ga to nije sprečilo da dođe do mesta gde se danas nalazi. Zalaže se za obrazovanje i veruje da škole treba mnogo više da pomažu preduzetnicima kako bi im dale podsticaj na putu ka uspehu.

Šta je zajedničko ovoj trojici genijalaca?

Niko od ovih ljudi ne tvrdi da je akademsko obrazovanje nebitno. Međutim, uporno se ispostavlja da ono nije neophodno – baš kao što, sa druge strane, odlični rezultati na fakultetu ne garantuju posao u struci i siguran posao. Ono što je zajedničko ovoj trojici jesu upornost, trud i nadoknađivanje gradiva sa fakulteta kroz životne lekcije. Jobs, Ellison i Branson nisu do bogatstva stigli preko noći, već kroz stalno učenje i usavršavanje.

I vi možete isklesati svoje veštine, a talente pretvoriti u alat kojim ćete doći do dobro plaćenog posla. Na ITAcademy postoje brojni kursevi uz pomoć kojih ćete doći do znanja i veština koji garantuju odličnu zaradu. Naučite da programirate u C# ili nekom drugom programskom jeziku, dizajnirate ili pravite mobilne aplikacije za samo 12 meseci, i možda baš o vama budemo pisali sledeći put. Nikad se ne zna!

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Promo tekst