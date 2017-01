Oprobajte ove tri ideje za uspešan digitalni marketing u 2017. godini

Dobra vest je da je 2016. godina donela mnogo načina za stvaranje novih strategija, testiranje novih taktika i angažovanje klijenata na još dubljem nivou. Ako je digitalni marketing ono što vas interesuje, evo na šta bi trebalo da se usmerite u 2017. godini, po preporuci magazina „Forbs“.



1.Live Streaming



2016. godina je bila velika godina za live streaming, odnosno za prenos uživo.



Fejsbuk je pokrenuo svoj live streaming servis „Facebook Live“, a nakon partnerstva sa nekoliko izdavača, omogućio je da te usluge budu dostupne svim korisnicima.



Tviter je, takođe, povećao ulaganja u live streaming u 2016. sa nekoliko impresivnih partnerstava – u prvom redu, tu su Demokratska i Republikanska konvencija, a početkom 2017. godine i „Zlatni globus“, prestižna ceremonija dodele filmskih nagrada. Tviter je uneo i neke promene u live streaming, tako da ova opcija bude lakša za koriščenje: sada korisnici mogu da počnu prenos direktno iz aplikacije Tviter, dok je ranije direktan prenos zahtevao pristup drugoj aplikaciji Periskop.



Uz ove dve najveće društvene mreže, koriščenje live streaming opcije je lakše nego ikada pre i sada je definitivno trenutak kada bi i stručnjaci za marketing mogli da ga iskoriste za svoje brendove.



Evo nekoliko ideja za live stream sadržaj koje vam omogućuju da vaš brend deluje autentično.



Kako da ukažete korisnicima na sve načine na koje mogu da upotrebe vaše proizvode da bi se povećalo njihovo interesovanje?



Q & A: Organizujte takozvane Q&A sesije (sdesije s pitanjima i odgovorima) sa stručnjacima za vaš brend. Možete da koristite pitanja publike kako biste poboljšali angažman.



Događaji: Emitujte događaj u kom učestvuje vaš brend kako bi i oni korisnici koji nisu tu mogli da prate šta se dešava.

Iza kulisa: Odvedite korisnika „iza scene“ na posebne događaje, nudeći im uvid u svet koji je obično zatvoren za njih.



„Barberi“, na primer, to radi uz prenos sa svojih slikanja modela za kataloge. Možete im pokazati proces proizvodnje, osmišljavanje poboljšanja usluga i tome slično.



Demo: Naučite korisnike neku novu veštinu. Ako ste agencija za nekretnine, primera radi, možete da snimite niz koji podučava korisnike kako da na najbolji način pripreme svoj dom za prodaju.



„Tough Mudder“ je savršen primer brenda koji koristi live streaming kako bi se povezao sa svojom publikom. Kao tvorci brenda u kategoriji zdravlja i fitnesa, oni koriste prenos uživo na Fejsbuku da bi dali gledaocima korisne savete kako da se vrate u formu nakon praznika.



2.Kratkotrajni sadržaj



Očekuje se ​​da će popularnost prolaznog, odnosno kratkotrajnog sadržaja ove godine da raste.



Šta je prolazni ili kratkotrajni sadržaj? To su sadržaji koji nestaju nakon određenog razdoblja. A ako ste mislili da su postovi koji nestaju bili samo nešto što je prisutno na platformi „Snapčat” (Snapchat), razmislite ponovo.



Instagram je pokrenuo sopstvenu funkciju prolaznog sadržaja, „Instagram Stories“, a samim tim, predstavio koncept za novu publiku. Stvaranje sadržaja koji će nestati nakon 24 sata može da deluje kao neprivlačan predlog za većinu marketinških stručnjaka, ali ako je to mesto koje privlači pažnju vaših korisnika, ne bi trebalo da oklevate.



Dobra vest je da su i „Snapchat“ i „Instagram Stories“ dizajnirani za sadržaj koji deluje spontano i kao da je nastao u ovom trenutku.



Poslednja stvar koju želite jeste da objavite sadržaj koji je preterano uređen, formalan ili krut. To znači da ne treba da trošite vreme na snimanja ili izradu scena u studijima – stvaranje ovog sadržaja mora da bude brzo, neobavezno i da to budu kratki sadržaji koji ne koštaju ništa (ili gotovo ništa).



Usredsredite se na odražavanje ljudskih osobina svog brenda. Ako je vaš brend nov u ovom polju, pokušajte da počnete od „iza scene“ GIF-ova ili video-snimaka, najava novosti brenda ili isečaka iz nekih događaja.



3.Inovacije u sadržaju + personalizacija



Kako navode brojni svetski marketinški stručnjaci i analitičari, sadržaj će biti važniji nego ikada u 2017. godini i važno je da i dalje bude među najbitnijim delovima marketinške strategije.



Ključna stvar koju treba napomenuti jeste da sve više brendova ulaže u stvaranje novih, zanimljivih sadržaja, tako da će na ovom polju biti mnogo više „gužve“.



To znači da marketinški stručnjaci moraju da ulože još više napora kako bi bili sigurni da se njihov brend ističe, što je razlog zašto se preporučuje da se fokusirate na inovacije sadržaja u 2017.



Održavanje aktivnog bloga je pravi – i nužan – prvi korak, ali to ne znači da je to dovoljno da vas izdvoji iz mnoštva. Ova godina je idealna da pokažete kako vaš brend može da stvara sadržaj koji je inovativan i uzbudljiv.



Jedan od ključnih načina da stvarate inovativne sadržaje jeste da radite na personalizaciji. Internet postaje sve sofisticiraniji, a sa njim iste takve postaju i potrebe i očekivanja korisnika.



Personalizacija je ključ za povezivanje s korisnicima i povećanje konverzija, jer omogućuje da se ispune potrebe tih konkretnih korisnika. Pažljivo koristite analitičke alate kako biste dobili uvid u što više korisnih informacija o svojim korisnicima. Te podatke možete koristiti za segmentiranje korisnika u grupe koje mogu da se baziraju više na individualnoj osnovi.



Gotovo svim današnjim kompanijama je važno da na pravi način upravljaju digitalnom komunikacijom i oglašavanjem. Zbog toga su digitani marketinški stručnjaci sve traženiji i plaćeniji. Ako je ovo karijera koju priželjkujete, više detalja možete saznati na ovom linku.

Autor: Foto: Promo