Ova četiri vizuelna trenda će biti ključni u ovoj godini

Gotovo svaka objava sadrži određeni vizuelni element.



Bilo da je reč o fotografiji ili video-materijalu, iskustvo je pokazalo da ljudi najviše reaguju na slike i to naročito ako im ponudite neki vidljivi i opipljivi dokaz da je to što pričate istina.



Venngage, dizajnerski studio, sproveo je istraživanje na uzorku od 300 ljudi koji se bave marketingom. Rezultati do kojih su došli otkrili su mnoge zanimljivosti u vezi sa strategijama oglašavanja širom sveta. Biiće vam dovoljno da znate da je upotreba vizuelnih elemenata u prethodnih godinu dana porasla za 130%.



Imajući sve to u vidu, moguće je predvideti trendove koji nam slede. Daćemo vam nekoliko nagoveštaja.



Koje vrste sadržaja da očekujemo?



Najveći broj stručnjaka za marketing reći će vam da je najsigurnije rešenje originalni dizajn, odnosno vizuali koji su pravljeni upravo za potrebe projekta na kom se radi.



Bilo da su to info-grafici ili šaljive slike, prilagođenost i originalnost su rešenje.



Ovo je takođe način da se zaštitite zakonski. Mnogi koriste „stock” fotografije, odnosno materijale zaštićene autorskim pravima. Kako kupovina ovakvog materijala predstavlja dodatni trošak, rešenje su sve češće sadržaji u formi prezentacije ili video-snimka.



Ovaj trend će se nastaviti i u tekućoj godini



Koji vidovi vizuelnih materijala će biti najuspešniji?



Uspešnost sadržaja meri se ne samo brojem pregleda i ocenama ljudi, već i brojem korisnika, odnosno fanova na društvenim mrežama koji su odlučili da ostave komentar, posete sajt, registruju se, pretplate na usluge i slično.



Do sada se pokazalo da su najveće šanse za interakciju sa posetiocima pravili sadržaji koji su prikazivali realne podatke, statistiku i istraživanja vezana za dati proizvod, zatim originalni dizajn, pa potom video-sadržaji i prezentacije.



Iako se verovatno najviše koriste, ne očekujte da će vam „stock” fotografije u ovoj godini doneti značajne rezultate.



Na koji način će se proizvoditi sadržaji?



Brojni marketinški stručnjaci opredeljuju se za unajmljivanje svojih dizajnera koji će biti stalno zaposleni u firmi i raditi samo za potrebe brenda.



Međutim, kada nije potreban veliki broj materijala, onda se ovaj potez ne isplati, pa se s vremena na vreme unajmljuju ljudi koji honorarno završavaju poslove ovog tipa.



Sve je više onlajn alata pomoću kojih je moguće brzo generisati sadržaj, ali ono što je sigurno jeste da se kvalitetan sadržaj mora kreirati od nule. Samo na taj način možete postići autentičnost i kredibilitet. Ovo je još jedan trend koji preživljava.



Najveći izazovi koji nam predstoje



Trendovi se možda menjaju, ali izazovi su i dalje tu. Ono što se pokazalo kao najveći izazov jeste istrajnost u proizvodnji kvalitetnih i zanimljivih sadržaja na dnevnoj bazi.



Nekada ponestane inspiracije, a nekada nije moguće pronaći materijal. Pronaći relevantne podatke koji se mogu koristiti za kreiranje novih objava je veliki problem. Isto tako, nekada je teško doći do šire publike.



Iako oglašivači nisu saglasni u odgovorima na pitanje da li je vizuelno oglašavanje zaista toliko važno koliko se potencira, mi ćemo morati da stanemo na stranu onih koji tvrde da jeste. Analizirajući statistiku i istraživanja koja su pokazala da će ljudi najpre uočiti vizuelni element, pa tek onda tekst, doći ćete do istog odgovora kao i mi. Ako su vam potrebni alati, upišite dizajn i pozabavite se i sami produkcijom kreativnih vizuelnih materijala.

Autor: Promo tekst