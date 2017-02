Ova tri saveta morate usvojiti već danas ako želite da postanete uspešan jutjuber

Na Guglovoj platformi koja ima više od milijardu korisnika mogu se videti različiti sadržaji: muzičke numere, filmovi, pozorišne predstave, performansi, ali i tematski video-snimci koje kreiraju popularni jutjuberi.

Pokretanje kanala na Jutjubu koji ima potencijal može doneti ozbiljnu zaradu. Teško je probiti se do samog vrha, ali uz savete koji slede, to nije nedostižno.

1. Neprestano objavljujte nove postove

Neki od najuspešnijih kanala na Jutjubu, kao što je trenutno PewDiePie sa više od 53 miliona pratilaca, postavljaju novi video-snimak svakog dana, a neretko i dva puta dnevno.

Pratioci mladog Šveđanina koji se krije iza ovog pseudonima znaju da će ih na ovom virtuelnom mestu uvek dočekati nešto novo, zbog čega ga stalno posećuju.

Kada se ljudima nešto svidi, oni žele stalno da budu u toku i vrlo brzo se ohlade ako to prestanu da dobijaju. To je ljudska psihologija. Zato je stalno izbacivanje novog sadržaja od presudnog značaja za uspeh, ne samo na Jutjubu, već u bilo kom internet-biznisu.

Lekcija broj 1: Za uspeh na Jutjubu je potrebno da se osigurate pre nego što pokrenete svoj kanal tako što ćete snimiti više video-snimaka, kako biste ih uvek imali u rezervi. Kada ne budete imali vremena da snimite nešto novo, uvek ćete imati keca u rukavu i moći odmah da objavite novi video-spot.

2. Pronađite šta je to što će vas izdvojiti od drugih

Ako na svom kanalu želite da podelite svoje utiske o modi, hrani, lepoti, zdravlju, knjigama, umetnosti, igricama ili nečem drugom, neka to bude totalno drugačije od svega što ste do sada videli na Jutjubu. Da bi vaš projekat bio uspešan, morate pronaći nešto što će vas izdvajati od drugih, nešto što će biti vaš zaštitni znak, nešto što će ljudi uvek prepoznavati i upravo to morate uvrstiti u svoje video-snimke. Baš kao što su to učinili momci s kulinarskog kanala Epic Meal Time na Jutjubu.

Osim što prave sočna i egzotična jela i sve to dele sa svetom, oni žele da svaki njihov gurmanluk nosi epitet epski, što ih je podstaklo da realizuju raznovrsne ideje, a jedna od njih je pravljenje brzih lazanja na njihov način („Fast food lasagna”), uz snimak koji ima više od 28 miliona pregleda na Jutjubu.

U svojim video-prikazima ova tri momka ne bave se samo kulinarstvom, već i ćaskaju, pričaju anegdote, šale se i tako svojom opuštenošću, ali i jednostavnim i ukusnim jelima, stalno privlače novu publiku.

Lekcija broj 2: Pronađite ono čime ćete vi privući verne pratioce i smislite šta je to čime ćete se izdvojiti od ostalih na Jutjubu.

3. Sarađujte s drugim jutjuberima

Najuspešniji jutjuberi, blogeri i vlogeri odlično sarađuju s kolegama koji se bave istim poslom. Tako modna blogerka i jutjuberka Negin Mirsalehi često organizuje putovanja s isto toliko popularnom (možda i trunku popularnijom) koleginicom Kamilom Koeljo. Ali ovakve saradnje se ne rađaju preko noći.

Važno je da pronađete nekoga ko ne samo što obrađuje istu tematiku na svom kanalu na Jutjubu, već ima i približno isti broj pratilaca kao i vi (sigurni smo da neko s pet miliona pratilaca neće ni obratiti pažnju na mejlove koje ste mu poslali za saradnju ako imate skromnih pet hiljada pratilaca).

Lekcija broj 3: Šaljite mejlove za saradnju jutjuberima koji su sličnog interesovanja kao i vi, uspostavite kontakt s onim jutjuberima iz iste države s kojima možete brzo da se nađete licem u lice, jer ćete na taj način podeliti pažnju vaših i njihovih pratilaca, pa će svi biti na dobitku.

Dok se ne sretnete s realnim izazovima, možda vam kanal na Jutjubu zvučni smešno, ali to je posao kao i svaki drugi. Ako usvojite ove savete, budite sigurni da će vaš kutak na Jutjubu privući brojne pratioce i doneti vam veliku zaradu.

