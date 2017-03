Ove dame će vam objasniti kako se zarađuju milioni

Ono što je posebno zanimljivo jeste sve veći broj žena koje se upuštaju u poslove tehnološke prirode. Ovaj „faktor iznenađenja”, na koji često nailaze, pomaže im u napredovanju, jer konkurencija još nije naviknuta na to da je lepši pol postao iskreno zainteresovan za digitalnu sferu i segmente poslovanja koji se tiču upravo ovoga. To zapravo i ne iznenađuje, jer je poznato da kada se žene zainteresuju za nešto – one to na kraju uvek ostvare.

Zato vam, kao inspiraciju i podstrek, predstavljamo dame koje su uspele da naprave globalne poslovne modele.

Arijel Kaje

Arijel je pronašla novi način da nam proda nešto što koristimo svakodnevno – čaršave na kojima spavamo. U saradnji s italijanskom fabrikom za proizvodnju vrhunskih materijala, ona je napravila sajt na kome možete onlajn naručiti da vam se na kućnu adresu dostavi čaršav dimenzija koje vi želite i koje odgovaraju vašem krevetu.

Ono što je izdvaja od drugih jeste činjenica da, prilikom svake kupovine određenog artikla, ona donira po jednu mrežu za komarce ugroženim područjima u Africi. Arijel smatra da je dužna da svetu vrati uslugu, makar na ovaj način.

Lora Fajn

Ova dama iskoristila je prednost generacije milenijalaca, koja većinu ideja za uređenje doma pronalazi na Pinterestu. Odlučila je da im pomogne da svom domu pruže mogućnost dobrog preobražaja tako što će dobiti pomoć pravih dizajnera enterijera. To čini putem digitalne platforme na kojoj spaja one koji imaju potrebu za preuređenjem i one koji se time profesionalno bave. Imate mogućnost da na svoj profil dodajete fotografije domova koji vam se dopadaju, kombinacije boja, informacije o postojećem prostoru i ideje za projekte. Dizajneri potom daju svoje predloge, pa ljudi mogu da biraju između onih koji im se najviše dopadaju.

Kejt Rajder

Jeste li čuli za Maven? Možda uskoro hoćete. Reč je o genijalnoj aplikaciji za dame koja ih povezuje s lekarima direktno putem njihovog pametnog telefona, prilikom čega mogu dobiti savet, zakazati pregled ili postaviti pitanje u vezi s nekim problemom koji imaju direktno lekarima.

Autorka je inspiraciju dobila tako što je videla da je veliki broj njenih prijateljica tokom trudnoće dobijao mnoštvo različitih saveta, a da ni u jednom trenutku nisu bile sigurne koji je savet pravi. Kejt je dobila 4,5 miliona dolara za razvoj ove aplikacije od različitih fondova za zaštitu žena.

Sara Maushof

Pored velikog broja aplikacija za pronalaženje restorana i lokala pogodnih za dobru gastronomsku ponudu ili zabavu, Sara se setila nečeg što je zapravo potrebno roditeljima. Ona je kreirala aplikaciju koja dozvoljava mapiranje tihih mesta za dojenje, kafića u kojima postoji kabina za presvlačenje bebe ili bilo kakvih lokacija koje su pogodne za roditelje.

Uspela je da zaradi 2,3 miliona dolara, a brojni roditelji širom sveta zahvalni su joj, jer je promenila način na koji biraju mesta na koja će da izađu i njihovo opšte iskustvo i zadovoljstvo ponudom prijateljskih mesta.

Ukoliko vas sve ovo nije inspirisalo, ne znamo šta će. Žene širom sveta zarađuju izuzetno mnogo novca i grade karijere od nule na kreativnim idejama. Šta vas sprečava? Upišite preduzetništvo i naučite kako da pokrenete sopstveni posao i da ideju koju čuvate u fioci godinama konačno realizujete.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KANDIDATKINJE: Čime se bave potencijalne prve dame Srbije!





http://chats.viber.com/kurir

Autor: Promo tekst