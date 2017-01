Ovi citati će vas inspirisati da unapredite svoju karijeru u 2017.

...Kada ponestane samopouzdanja i potrebno vam je da se podsetite koliko vredite:



„Tokom godina intervjuisala sam na hiljade ljudi, a većinom su to bile žene. Iz tog iskustva mogu da kažem da je koren svake disfunkcije i svakog problema o kom smo razgovarali bio neki vid manjka samopouzdanja i samopoštovanja.” – Opra Vinfri (Oprah Winfrey)



„Uvek budi ono što jesi, izražavaj se i imaj veru u sebe. Ne trudi se da pronađeš uspešnu ličnost kako bi postao njen duplikat.” – Brus Li (Bruce Lee)



„Vi treba da sami postavite svoju vrednost, da je jasno i glasno objavite svetu i da se nikada ne zadovoljite ničim što je manje od toga. Zvuči zastrašujuće? To je zato što morate da izađete iz svoje zone komfora. Morate da prestanete da budete sami sebi prepreka na putu ka sigurnosti i sreći. Vrednovanje sebe je isključivo pod vašom kontrolom.” – Suze Orman



...Kada vam je potrebna hrabrost:



„Ako imate dobar osećaj, to je znak da vredi rizikovati.” – Mel Bruks (Mel Brooks)



„Brod u luci je na sigurnom, ali to nije ono za šta je brod stvoren.” – Vilijam G.T. Šed (William G. T. Shedd)



„Svaki put kada doživite nešto što vas dovodi licem u lice sa najvećim strahovima, stičete snagu, hrabrost i samopouzdanje. Tada možete da kažete sebi: ‘Kada sam mogao/la da preživim ovakav horor, moći ću da preživim sve što mi život sprema’.” – Elenor Ruzvelt (Eleanor Roosevelt)



„Suočite se sa mračnim delovima sebe i radite na tome da oterate tamu samoprosvetljenjem i praštanjem. Vaša volja da se uhvatite u koštac sa svojim demonima učiniće da vaši anđeli zapevaju.” – Ogast Vilson (August Wilson)



...Kada ponestane snage i strpljenja da vodite druge:



„Liderstvo nije ni maltretiranje ni agresija. Liderstvo predstavlja očekivanje drugih da znate kako da iskoristite svoj glas u dobre svrhe i učinite da svet postane bolje mesto.” – Šeril Sandberg (Sheryl Sandberg)



„Ako vaša dela inspirišu druge da više sanjaju, više uče, više rade i postaju uspešniji, onda ste vi vođa.” – Džon Kvinsi Adams (John Quincy Adams)



„Znam da ne postoji jedinstvena formula za uspeh. Međutim, tokom godina sam primetila da su neke osobine liderstva univerzalne i da su često u vezi sa pronalaženjem načina da ohrabrite ljude da kombinuju svoj trud sa svojim talentima, pogledima na svet, entuzijazmom i inspiracijom.” – kraljica Elizabeta II



Iskoristite ovu novu motivaciju da učinite za sebe nešto zbog čega ćete kasnije zahvaliti sebi. Radite na svom usavršavanju i razvoju svojih talenata. Samo na taj način ćete steći samopouzdanje koje vam je neophodno da biste došli do uspeha.

