Ovih 5 zanimanja će uskoro nestati! Proverite da li je i vaše među njima

Tehnološka revolucija, čiji smo svedok, neće se uskoro zaustaviti, što na poslovnom planu za posledicu ima nestanak nekih dobro poznatih profesija.



1. Računovođe



Nekada jedno od plaćenih i traženih zanimanja danas polako prelazi u domen tehnologije, pa sve veći broj firmi brigu o prihodima i rashodima vodi uz pomoć nekih od dostupnih softvera. Tradicionalne računovođe neophodne su jedino velikim kompanijama, dok račune o taksama i porezima manji preduzetnici mogu beležiti i direktno putem interneta. Razvoj tehnologije u ovom slučaju znači manje potrebnih stručnjaka, a opadanje u potražnji za kadrom pokazuju i edukativne ustanove, koje u sve manjem broju nude mogućnost obrazovanja u ovoj sferi.

2. Turistički radnici



Ako planirate putovanje ovih dana, na raspolaganju imate brojne avio i druge transportne kompanije, čije karte možete kupiti online, a zahvaljujući popularnim sajtovima za pronalazak smeštaja, možete sami izabrati uslove boravka koji vam odgovaraju dok ste na putu. Sve ovo u drugi plan stavlja turističke agencije, koje danas moraju da se bore s brojnim učesnicima i konkurentnim cenama, dostupnim svakom pojedincu. Uz ovakvo stanje danas, pitanje je kako će turistički radnici opstati u godinama koje dolaze.

3. Novinari i TV prezenteri



Tradicionalne medije, poput radija, novina i televizije, odavno je nadmašio internet, a predviđanja o tome da li će i koliko još stariji mediji opstati i dalje su aktuelna. Kada će se smena medija definitivno dogoditi nije još izvesno, ali ono što jeste sigurno je da se sve više pozicija u štampanim medijima ukida, dok su oni koji rade kao TV prezenteri sve manje potrebni usled dinamičnog razvoja prenosa informacija putem društvenih mreža.



4. Bibliotekari



Nekada su radoznalci s radošću odlazili u biblioteku da pronađu nove izvore znanja i otkriju nepoznato, dok danas informacije o najrazličitijim oblastima, stručne blogove i intervjue mogu pronaći na internetu. Pasionirani čitaoci uglavnom i dalje radije čitaju papirna izdanja, međutim, nije zanemarljiv i broj onih koji prelaze na čitanje s mobilnih uređaja. Sve ovo vodi smanjenju potrebe za bibliotekarima, a redukciji radnika na ovoj poziciji u prilog ide i digitalizovana arhiva u većini današnjih biblioteka.

5. Inženjeri poljoprivrede



Još jedna industrija pogođena tehnološkim napretkom – poljoprivreda, za razliku od nekad, više ne zahteva ogroman ljudski kadar. Naučnici razvijaju sve veći broj alata i mašina koje ubrzavaju proces uzgajanja biljaka i životinja, kao i prerade sirovina i gotovih proizvoda, što inženjerima poljoprivrede ne ostavlja mnogo posla. Još 2011. izveštaj Forbsa ukazivao je na to da je poljoprivredno inženjerstvo sektor koji zapošljava manje stručnjaka nego bilo koje drugo inženjersko polje, a izgleda da će statistika o tražnji i u budućnosti pokazivati pad.



Uložite u veštine budućnosti



Kao što vidite, mnoge profesije će nestati zbog sve veće upotrebe interneta, softvera, savremenih alata i mašina. Zato se među poslovnim veštinama koje već uveliko važe za najperspektivnije nalaze one u vezi sa IT svetom.



Trenutno najpopularnija zanimanja koja će nastaviti da se razvijaju i u budućnosti su programiranje, razvoj mobilnih aplikacija, administriranje mreža, zatim web i grafički dizajn i menadžment projekata. Ukoliko dosad niste razmišljali o savladavanju ovih oblasti, trebalo bi da to učinite što pre, jer upravo IT stručnjaci polako zauzimaju vodeće poslovne pozicije, koje se neće menjati bar u naredne dve decenije.



Priključite se tehnološkoj eri pre nego što i vaša profesija ostane zarobljena u prošlosti i steknite perspektivne veštine s kojima vas očekuje uspešna budućnost.

Autor: Promo tekst