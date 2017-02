Pet razloga zbog kojih morate da koristite WordPress

Zašto je to tako? Šta je to što WordPress ima, a što nemaju drugi softveri za kreiranje sajtova?



Ovo je pet najjačih karata na koje igra WordPress i kojima se izdvaja od drugih.



1. WordPress je softver otvorenog koda koji je free



Nikada ne potcenjujte ono što je besplatno, jer je to jedan od najčešćih razloga zašto ljudi koriste baš WordPress.



Može besplatno da se izmeni i redistribuira i potpuno je besplatan. Kada ga preuzmete na zvaničnom sajtu, ne postoji ograničeno vreme za njegovu upotrebu.



2. Lakoća korišćenja kao najjača karta na koju igra



Popularnost ove platforme i dalje raste ogromnom brzinom, a jedan od glavnih razloga za to je i jednostavnost njegovog korišćenja. Za one kojima on možda zadaje poteškoće njegovi kreatori su spremili i posebna video-objašnjenja za lakšu upotrebu.



Samo jedan klik i WP je spreman za korišćenje. U njega su ugrađene opcije za lako objavljivanje bloga, komentare, revizije i još mnogo toga. Kada ga jednom instalirate, možete da kreirate nove stranice na sajtu, pravite meni, postavljate slajdere i banere, objavljujete tekstove i to bez ikakvog kodiranja. Zvuči jednostavno? I jeste.



3. S WordPressom se može kreirati bilo koji sajt



Danas je WordPress mnogo više od platforme za objavljivanje blogova. On je svestran i korisnicima daje mogućnost da kreiraju sajt s bilo kakvim sadržajem, dok ogroman izbor tema i dodataka (plaginova) povećava njegovu funkcionalnost.



Uz pomoć njega možete da kreirate poslovni web sajt, sajtove o fotografiji, edukaciji, blogove, digitalne servise, forume i bilo šta što vam padne na pamet.



4. WordPress je 99% „SEO friendly”



To znači da je optimizacija na sajtovima koji su napravljeni uz pomoć WordPressa skoro stopostotna. Šta podrazumeva optimizacija? Najprostije rečeno: vidljivost web sajta. Sav sadržaj koji se postavlja na sajt ljudi pišu kako bi on bio vidljiv drugima, a od presudnog značaja je to da ga Gugl pozicionira na visokim mestima tokom pretraživanja (popularna izreka kaže da ako se nalazite na drugoj strani Gugla, to je kao da vas je neko zakopao, jer vas tu niko neće naći).



A pošto je Gugl s čak 99% ocenio rangiranje sadržaja koji je postavljen kroz WordPress, situacija je jasna. Ne samo što je prijateljski nastrojen prema rangiranju sadržaja na internetu, već je sadržaj WordPressa prilagođen i mobilnim aplikacijama.



5. Zaštita podataka kao jedna od stavki za koju se zalaže



WordPress ima visok nivo zaštite podataka koji se na njemu nalaze, ali to ne sprečava hakere da stalno pokušavaju da u njemu nađu slabu tačku. Međutim, stvaraoci WordPressa nisu zabrinuti zbog toga, jer stalno ažuriraju ovu platformu i tako povećavaju sistem bezbednosti koju ona nudi.



Za korisnike WordPressa najvažnije je da koriste osnovni alat za bezbednost, preuzmu plaginove sa njihovog zvaničnog sajta WordPress.org (ali samo one koji su najsvežije ažurirani); ako se odluče da ih skinu s nekog drugog mesta, treba da se potrude da to bude iz pouzdanih izvora, ali i da neprestano iznova ažuriraju svoju verziju WordPressa.



Zbog ovih pet razloga, ali i zbog mnogih drugih, WordPress je odličan izbor ako se i dalje premišljate kako da napravite svoj sajt. Uverite se da i vi možete kreirati svoju internet-stranicu, čak i ako ste potpuni amater.

