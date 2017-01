Srpski Indijana Džons: ovako izgleda posao arheologa u Vinči

Zbog toga smo proveli dan sa Draganom Jankovićem, arheologom i kustosom Muzeja grada Beograda, koji radi na nalazištu u Vinči već 34 godine, kako bismo iz prve ruke saznali sve tajne arheološke svakodnevice. Kako zaista izgleda ovaj posao i zbog čega je toliko intrigantan, objasnio je novinarki Tamari Matić u emisiji “Tuđim koracima”, koja se emituje na eduTV-u.



Keramička posuda za put kroz vreme



Arheolozi su kao detektivi koji prikupljaju dokaze, a zatim rekonstruišu ono sto se dogodilo pre više hiljada godina. Od fragmenata koje pronađu oni sastavljaju predmete, a potom otkrivaju njihovu priču i dolaze do novih saznanja o svakodnevnom životu, u ovom slučaju neolitskog čoveka.



Samo jedna keramička posuda koju pronađu arheolozi može da nam posluži kao vremeplov i da nam kaže sve što nas zanima o ljudima koji su na prostoru Vinče živeli pre 7.000 godina: šta su jeli, kako su pravili posuđe, pa čak i kako su se oblačili i sa kim su trgovali. Dragan Janković je i sam pronašao mnoge predmete, a kao i njegove kolege, on već na prvi pogled može da nam kaže kojoj kulturi oni pripadaju.

Najuzbudljiviji deo: iskopavanja



Dragan kaže da najuzbudljiviji i najdinamičniji deo njegovog posla predstavljaju izlazak na teren i iskopavanja. Za to je potrebna velika stručnost i pedantnost, jer arheolozi nisu samo u potrazi za predmetima, već za svim podacima koje oni mogu da nam otkriju. Zbog toga se čitav proces dokumentuje snimcima, fotografijama i crtežima.



“Isto kao što je forenzičaru važno da sve bude netaknuto kada on dođe, tako su i za arheologe važni svi podaci koje mogu da pronađu na licu mesta”, kaže Dragan Janković, i dodaje da je osećaj zadovoljstva pri svakom novom otkriću poseban i neponovljiv. Zbog toga je on skoro 30 godina živeo na samom nalazištu u Vinči i potpuno se posvetio svojoj arheološkoj misiji.



