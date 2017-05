Sve što treba da znate pre nego što počnete da učite programiranje

Sve ove stvari su već stigle i nisu samo deo naučnofantastičnih filmova i romana. One su spremne da zauzmu značajno mesto u narednim godinama. Programeri su traženi svuda u svetu. A uskoro će verovatno većina poslova zahtevati poznavanje programiranja.



Kako možete da se uključite u ovaj svet?

Dobra vest je da su opcije učenja programiranja neverovatno dobre. Ima toliko mnogo izvora i izbora da vam može delovati komplikovano da donesete odluku odakle da počnete.



Danijel Peri, osnivač kompanije „Rivers tajd” (Reverse Tide), koja pomaže ljudima da pronađu više isplative i kvalitetnije opcije za obrazovanje i da iskoriste sve svoje prednosti da poboljšaju karijeru, ističe:



„Uvek predlažemo ljudima da počnu učenje sa uvodnim delom da bi shvatili uopšte o čemu se tu radi i da bi naučili da misle na pravi način.“



Ako želite da skočite pravo na prvu lekciju o pisanju kodova u nekom programskom jeziku, to je takođe u redu, ali samo ako imate ideju o tome šta je uopšte kôd. Kontekst je veoma važan. Poznavanje osnova informatike i razumevanje terminologije je nešto sa čime ćete se dosta sretati tokom vašeg učenja i dobro je da na vreme razjasnite sve nedoumice. Počnite da trenirate svoj um da razmišlja logično u pristupu i rešavanju problema.



Definišite cilj, a zatim odaberite programski jezik koji će vas odvesti do tog cilja

Mnogi početnici odlažu početak učenja, jer ne znaju kako da izaberu jezik u kom žele da programiraju. Postoji ogroman broj opcija, tako da nije nikakvo čudo da ste zbunjeni. To ne bi trebalo da vas odvrati od učenja. Peri preporučuje svim početnicima da počnu sa jednim od ovih pet programskih jezika:



– Ovaj najpopularniji jezik vam omogućava da radite bukvalno sve: od velikog softvera, korporativne web stranice, do Android aplikacija. „Budući da je najveći, Java je naš prvi izbor“, ističe Peri.– Još jedan veoma dobar izbor, jer je jednostavan za učenje i lako se primenjuje. Ovo je odličan jezik za nauke o podacima i zaista popularan za stvaranje odličnih web stranica. Ako želite da vaša karijera bude usmerena na web programiranje (web development), skoro svaki sajt koristi Javascript kako bi omogućio napredne funkcije za korisnike kada otvaraju svoje web pretraživače.– Prilično slično Pythonu, lak je za učenje, nudi slične mogućnosti, a u svetu je popularan upravo zbog toga što je lagan za početnike. Međutim, njegove mogućnosti su ograničene.– Ovo je jedini jezik koji može da se uporedi sa Javom u smislu moći i mogućnosti. Nastao je, pre svega, za Microsoft i Windows aplikacije. Međutim, vremenom je proširen na Android i iOS sisteme.– Postoji još mnogo programskih jezika. Među ostalima, vredi pomenuti HTML i CSS , koji su dobar izbor za web dizajnere i web programere. Bilo kako bilo, nemojte da provodite sate i dane odlučujući koji je jezik za vas najbolji, osim ako ne učite programiranje za veoma specifičnu namenu.Ovih pet jezika se uglavnom smatraju najboljim za početnike, a ništa vas ne sprečava da kasnije promenite jezik. Zapravo, kada naučite jedan programski jezik (naročito ako počnete od jezika kao što su Java ili C), učenje svakog drugog jezika će ići lakše. Ono što je ključno za početnike i u čemu ne smete da pogrešite: nemojte nikada da počinjete da učite neki jezik bez jasno definisanog cilja.

Mogućnosti za učenje programiranja su danas brojne. Na internetu možete da pronađete veliki broj besplatnih tutorijala, knjiga i blogova i da počnete da učite sami. Ali Peri ističe da ovo nije najbolja metoda za one koji su potpuni početnici. Proces učenja će ovako trajati dosta duže, a i izazov da odustanete je veći iz prostog razloga što svaki put kada naiđete na neki problem ili nešto što ne razumete, to može da vas obeshrabri. Mnogo je lakše kad imate mentora koji vas vodi kroz proces učenja. Ukoliko ne želite da idete na fakultet, edukativni programi koji traju po nekoliko meseci do jedne godine za vas su odličan izbor.

Takvi programi danas postoje i kod nas, na ITAcademy u Beogradu, gde možete da odaberete da učite na tradicionalan način i pohađate nastavu ili da se obrazujete preko interneta.

