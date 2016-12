Tri dominantna trenda u digitalnim medijima koja nas očekuju u narednoj godini

Istraživanja agencije Multičanel merčant end njustar (Multichannel Merchant and Neustar) su pokazala da oglašivači smatraju da najveći uticaj na njihov posao imaju pretraživači, pritom misleći u najvećem procentu na Gugl, zatim mobilne tehnologije i konačno društvene mreže. Upravo zbog toga oni se sve češće odlučuju za kombinovanje ova tri pristupa kako bi ostvarili što bolje rezultate.



Imajući u vidu brzinu napredovanja modernih tehnologija, možemo samo naslutiti šta nam naredna godina donosi, pa se samim tim pripremiti na vreme za novu digitalnu strategiju. Ipak, otkrićemo vam nekoliko noviteta koje možemo očekivati u narednom periodu.



Prilagođavanje pretrage mobilnim telefonima



Gugl je donedavno jedan isti internet-sajt prikazivao i na mobilnim i na statičnim uređajima. Međutim, situacija se promenila, pa se sada razlikuju ova dva načina prikazivanja, a samim tim i pretraga na njima.



Svima je poznata klasična naslovna stranica Gugl pretrage, gde se na vrhu i dnu strane pojavljuju oglasi, a s desne strane ekrana postoji još nekoliko mesta za istu namenu.



Tih vertikalnih reklama više nema. Ukinute su kako bi se sajt jednostavnije prikazivao na uređajima s malim ekranima, bilo da su u pitanju pametni telefoni ili tableti.



Generalno, pored prilagođavanja pretrage, o kojoj je ovde reč, i mnogi drugi sajtovi, aplikacije i prezentacije počinju da prilagođavaju svoje kodove tako da se jednostavnije prikazuju na ovim uređajima.



Vizualizacija društvenih mreža



Jasno je da su društvene mreže postale pretežno vizuelni medij. Upravo stoga u narednoj godini se očekuje rast popularnosti mreža kao što su Instagram ili Pinterest, imajući u vidu njihov prezentabilni karakter i način prenošenja poruka.



Takođe, ne bi trebalo zanemariti ni dokazanu moć kanala Jutjub. Ako planirate novu digitalnu strategiju, stavite ove kanale komunikacije na sam vrh, pa nastavite da gradite priču od toga.



Integracija prodaje i društvenih mreža



Verovatno ste i sami na Fejsbuku primetili pojavljivanje velikog broja novih grupa koje se bave prodajom. Bilo da je reč o automobilima, garderobi ili uređajima, sada ćete na Fejsbuku vrlo lako pronaći sve što vas zanima i proći verovatno jeftinije nego u prodavnici.



Imajte to na umu kada budete razmišljali o načinima komunikacije. Postoje brojni načini da plasirate svoje proizvode ovim putem, zato obavezno uvrstite i to u svoj plan za narednu godinu.



Ovo su tri dominantne promene, odnosno unapređenja koja možemo očekivati. I dalje je važno da u svakom trenutku budete svesni toga šta radite i kome šaljete svoju poruku. Ako dobro savladate alate koji su vam dati, onda nećete imati problem da formirate strategiju i odredite prave kanale za slanje poruka ka vašoj ciljnoj grupi.



