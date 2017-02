UČITE OD ADEL: Kako da iz potpune anonimnosti dođete do velikog uspeha?

Upoznajte Adel Adkins onako kako do sada niste nikada, saznajte u čemu je tajna njenog uspeha i primenite njene biznis lekcije koje su je dovele do samog vrha popularnosti.



Svako može da postane glavna zvezda šoua ako sledi svoje snove



Adel je rođena 1988. godine u severnom Londonu. Imala je srećno, iako ne tako lagodno detinjstvo, jer ju je majka rodila sa samo 18 godina.



Da joj obično školovanje nije bilo dovoljno, pokazala je već sa 14 godina, kada je napustila državnu školu i upisala se u BRIT, školu primenjenih umetnosti, kako bi istančala svoj muzički talenat (u istu onu koju su pohađale Leona Luis i Ejmi Vajnhaus). Odluka koju su njeni drugari tada gledali sa čuđenjem vrlo brzo joj se isplatila, jer je već sa 18 godina, a samo šest meseci nakon diplomiranja, potpisala svoj prvi profesionalni ugovor.



„Mnogo me više raduje 5 miliona ljudi koji čuju moju muziku, nego 5 miliona funti”, rekla je u jednom od svojih prvih intervjua za engleski Telegraf, nakon što je preko noći iza sebe stvorila čitavu armiju fanova.



Lekcija broj 1: Sve se može kada se dovoljno jako želi i istraje u tome, što je na svom primeru pokazala ova 28-godišnja pop diva.



Razbijanjem zone udobnosti do planetarnog uspeha



Adel je prvi put u žižu javnosti došla nedugo nakon što je iskoristila moć novih tehnologija. Na društvenoj mreži My Space postavila je tri snimka na kojima peva, među kojima se našla i prva pesma koju je kasnije snimila – „Hometown glory”. Nakon ekspanzije ovih videa, Adel je ubrzo sklopila saradnju sa izdavačkom kućom XL Recordings i zakoračila u svet muzike.



Adel je prvi put u žižu javnosti došla nedugo nakon što je iskoristila moć novih tehnologija. Na društvenoj mreži My Space postavila je tri snimka na kojima peva, među kojima se našla i prva pesma koju je kasnije snimila – „Hometown glory". Nakon ekspanzije ovih videa, Adel je ubrzo sklopila saradnju sa izdavačkom kućom XL Recordings i zakoračila u svet muzike.



Koliko je njena popularnost brzo rasla, pokazuje i gostovanje u jednoj od najgledanijih skeč komedija u Americi „Saturday Night Live". Dan nakon ove emisije, Adelin album „19" se našao na vrhu iTunes top liste, što je tada bila kruna njenog uspeha. Ali, tu nije bio kraj...: Oslobodite se ustaljenih stega i izađite iz svoje zone komfora. Ako je jedna obična devojka, za koju do skoro niko nije ni čuo, uspela da za 10 godina ostvari ono što mnogi muzičari nisu za života i osvoji čak pet Gremi nagrada, zašto i vi ne biste napravili neki smeliji i riskantniji potez za sopstvenu dobrobit Adelin život nije bio bajka, ali se ona nikada nije stidela da ga podeli sa drugima. Preko propalih ljubavnih veza, do teške borbe sa kilogramima, najnagrađenija pevačica današnjice se susrela sa teškim izazovima koje ima gotovo svako. Umesto da plače nad njima, iskoristila ih je kao vezivnu nit muzike koju stvara.Ispričala je svetu svoju priču, iako ona nimalo ne liči na život Diznijevih junaka i nikada nije pokušala da se potčini svetu uspešnih i poznatih. Prihvatila je to što jeste i svojom iskrenošću osvojila srca publike. Da je jedna od najprirodnijih pevačica na svetu, dokazala je i na ovogodišnjoj dodeli Gremija, otpevavši necenzurisane stihove pesme posvećene Džordžu Majklu (i to uz par psovki, ali ššš).Lekcija broj 3: Ne treba slepo pratiti trendove i ispunjavati standarde koji su drugi odredili. Budite dugačiji. Ova strategija se isplatila autorki ovogodišnjeg svetskog muzičkog hita „Hello", a može da bude i te kako dobra i za vaš posao!Ono što je svakako najsvežija vest koja je ukrasila ovonedeljne naslovnice bilo je Adelino ponašanje tokom dodele Gremi nagrada. Nakon što su joj uručena priznanja, uključujući i ona za najbolju pesmu i album, Adel je pokazala svoju najveću vrlinu – skromnost.Prirodna, spontana i bez ikakvih oganičenja, pop pevačica je i ovog puta pokazala da se razlikuje od usiljenih i veštačkih poteza poznatih ličnosti, tako što je jednu od nagrada polomila i dala svojoj koleginici Bijonse Nouls.Lekcija broj 4: Ako pobedite, ne zaboravite da je moglo da vas zadesi i ono drugo. Osvrnite se oko sebe i budite zahvalni na tome. Poraze podnosite stoički i podignute glave, jer će već sledećeg puta biti bolje. Mora!Sve čemu nas je Adel naučila možete primeniti i u svojoj karijeri. Počnite od kvalitetnog usavršavanja , pratite svoje snove, poštujte i sebe i druge, budite prirodni i istrajte u onome što ste naumili. Ni uspeh neće izostati.

