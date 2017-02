ŽELITE DA POKRENETE SVOJ BIZNIS? Ove ideje ćete odlično unovčiti!

Preduzetništvo je nadohvat ruke svakome ko želi da preuzme rizik i bude istrajan u onome što je naumio. Ako ste i vi bar jednom u životu pomislili kako biste to mogli da učinite, ovo su biznis ideje koje možete odlično unovčiti, jer kod nas još uvek nisu zaživele.



Popularnost Instagrama je iz dana u dan sve veća, i to treba iskoristiti. Na Google Playu do sada je ova aplikacija preuzeta više od milijardu puta, a poslednja istraživanja sajta statista.com pokazuju da je u decembru prošle godine bilo čak 600 miliona aktivnih korisničkih naloga na njemu (da, dobro ste pročitali).Sigurni smo da ni vi niste odoleli ovoj online platformi za deljenje fotografija, a ako imate iskustva u radu na društvenim mrežama i marketingu, ili ako ste zaljubljenik u fotografije, Instagram savetovanje je odlična prilika da zaradite veliki novac, i to od kuće – online.Jedna od mnogih kojima je to pošlo za rukom je i Amerikanka Kathryn Elise, čiji Instagram konsalting podrazumeva kreiranje brend strategije, plan objavljivanja postova, pravljenje Instagram kalendara, pisanje propratnog teksta i davanje saveta u svakoj situaciji, a to isto uči i druge za 500 dolara (čitajte oko 60.000 dinara).Kod nas ovaj posao još uvek nije zaživeo. Zato? Šta čekate? Budite prvi koji će u njemu napraviti uspeh!

Volite da spremate neobične pite, torte, kolače, peciva, paste, pizze? Oduvek ste maštali da jednog dana pokrenete biznis koji će biti u bliskoj vezi sa vašom pasijom – gurmanlukom?Sada je pravo vreme. Ali zaboravite na restorane, pabove i brzu hranu. Oprobajte se u pravljenju ulične hrane uz pomoć kamiona sa hranom, koji je mnogo jeftinija opcija od otvaranja uobičajenih mesta za ručanje.Ove kamione ste često viđali u američkim filmovima i serijama. Znate ono kada glavni glumac izvodi simpatiju ne na večeru, nego na corn dog koji kupuje usput? Ovaj biznis je u inostranstvu jedan od najpopularnijih (što možemo zaključiti samo gledajući filmove), jer zbog previše obaveza, ljudi ne stižu da sednu na ručak, a restoran na točkovima možete naći na svakom koraku ili ga zaustaviti kao taksi.Šansa da vam ovaj biznis ne uspe je samo 10% do 20%, za razliku od običnih restorana kojima ta stopa u proseku iznosi od 60% do 90%, ističe Mobi Munck, osnivač poznate kompanije koja se bavi ovim poslom i koja je dobila ime po njemu. Biznis mu je toliko dobro išao , da danas među klijentima ima najpoznatije kompanije hrane, kao što su Boston Market, Food Network, Umami Restaurant Group i mnoge druge.Sa odgovarajućom opremom i ukusnim receptima, možete imati svoj sopstveni restoran na točkovima. Prepoznatljivost i uspeh za kratko vreme su zagarantovani!

Godine preduzetništva su pred nama U Srbiji je 2016. bila godina preduzetništva; kada su kompanije imale finansijsku i nefinansijsku pomoć od države na svom putu do vrha preduzetničkog brega. Iako smo već uveliko zakoračili u 2017. godinu, to nikako ne znači da će ona biti manje preduzetnička.



Od januara do novembra prošle godine u Srbiji je biznis pokrenulo čak 31.434 preduzetnika, što je 1,68% više u poređenju sa istim periodom 2015. godine, podaci su iz Agencije za privredne registre, što je najveći razlog zbog kog preduzetništvo treba negovati i dalje.

http://chats.viber.com/kurir

Moderno doba donosi sve više obaveza, ali i stresa, pa se i vama verovatno često dešava da zanemarite najbliže članove porodice, jer ste preopterećeni poslom. Da ne pričamo o ozbiljnijim planovima, koje nikako ne stižete da realizujete, jer nemate vremena ni za šta, sem za posao, obrok i san. Zato su tu oni – asistenti za organizovanje svih događaja – rođendana, svadbi, promocija, konferencija, poslovnih ručkova...U inostranstvu je ovo jedan od najunosnijih poslova, za razliku od Srbije. Ako ste do sada imali iskustva u muzici, razmislite o organizovanju koncerata i nastupa; ako ste bili u novinarskim i marketinškim vodama, najbolje ćete znati kako funkcionišu događaji poput konferencije za štampu i promotivnih kampanja, ali možete organizovati i različite događaje istovremeno, baš kao što to čini i Alison Hotchkiss Rinderknecht.Njena firma Alisone Events organizuje najčarobnija venčanja, najveselije žurke i događaje koji se pamte u Americi, Meksiku, Kanadi, Škotskoj, Irskoj, Francuskoj i Italiji, a njen tim čini samo četvoro ljudi. Za 16 godina svoje karijere organizatora događaja, Alisone je realizovala 400 događaja (otprilike dva godišnje) i svoj biznis popela na najviše grane.Budite i vi srpska verzija Kathryn Elise, Mobi Munck ili Alisone Events i odvažite se na najsmeliji potez u životu – pokretanje svog biznisa. Možda ćemo već naredni put pisati o vama!

Autor: Foto: Promo