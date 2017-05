BRUKA NA INAUGURACIJI: Pristalice SNS napale novinarku portala Espreso.rs!

Reporterka portala Espreso.rs napadnuta je danas od strane simpatizera SNS na skupu ispred Skupštine, dok je radila svoj posao! Novinarka je pokušala da uzme izjavu od starijeg gospodina koji je nosio transparent protiv vlasti, na kojem je pisalo:

"Uzeli ste mi penziju, uzeli ste mi stan, šta je sledeće?"



On nam je rekao da je vojni invalid i da mu je vlast otela stan i penziju. U tom trenutku nekoliko pristalica SNS prišlo je gospodinu, počevši odmah da ga vređaju, prenosi Espreso.rs.

Vrlo brzo pozvali su ostale da njegov transparent prekriju zastavama.

Jedan od naprednjaka počeo je rukama da gura novinarku Espresa, na šta mu je ona rekla da je ne dodiruje.

Pretili lupanjem šamara



On je, međutim, nastavio, pa joj je obe ruke stavio na ramena. Naša novinarka mu je rekla da skloni ruke s nje, a on joj se uneo u lice i rekao:



"Šta je bilo, hoćeš da ti lupim šamar?"



Naša novinarka ga je upitala da li je to pretnja, na šta je dotični zaćutao.



Starijeg gospodina su opkolili simpatizeri i policajci u civilu i tražili mu da se udalji sa skupa. Novinarka Espresa je krenula za gospodinom da bi je na pola puta okružila tri simpatizera SNS.

Tražili su joj legitimaciju, a kad je odbila i tražila njihovu (koju naravno nemaju, jer su oni samo simptizeri) tražili su joj da se udalji sa skupa jer, kako su rekli, "pravi tenzije i provocira"!



Pokušala je da im objasni da ona samo radi svoj posao, međutim, tri muškarca mnogo krupnija od nje nisu joj dozvoli da priđe ogradi.

Napad na novinare od strane SNS simpatizera i policije, oštro su osudili mnogi. Demokrtaska stranka izdala je saopštenje povodom još jednog incidenta sličnog ovom.

- Ostaće upamćeno da je Vučićev predsednički mandat otpočeo napadima na novinare u centru Beograda. Batinaši koji su sprečili novinarku Danasa Lidiju Valtner da zabeleži događaj i koji su gurali novinarku Radio Beograda i izbili joj diktafon iz ruku očigledno predstavljaju neformalnu stranačku policiju, dok istovremeno prava policija stoji sa strane i izbegava da reaguje - saopštila je DS.

Danas je tokom skupa napadnuta i novinarka dnevnog lista Danas Lidija Valtner, takođe ispred Skupštine Srbije dok je uzimala izjavu od istog gospodina od kojeg i naša novinarka.

Takođe su napadnuti novinari Insajdera i fotograf portala Vice i tražili im da prestanu da fotografišu, uz komentar da "ništa ne sme izaći u javnost".