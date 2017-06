(KURIR TV) SKANDAL NAKON KONSULTACIJA KOD VUČIĆA: Palma sramno uvredio ministarku Brnabić, ali i celu Srbiju!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, na osnovu Ustava Republike Srbije, počeo je danas konsultacije sa predstavnicima izbornih lista o kandidatu za predsednika Vlade Srbije, a nakon što je završio sastanak sa predstavnici izborne liste "Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) - Dragan Marković Palma", izbio je pravi skandal.

Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma je, obraćajući se novinarima okupljenim ispred zgrade Predsedništva na Andrićevom vencu, ponovio svoje uverenje da Vladu treba da vodi "domaćin koji zna šta je porodica i ima decu".

"Rekao sam predsedniku Vučiću da kandidat za predsednika Vlade mora da bude domaćin, da zna šta je porodica, da ima decu. Taj neko, ne znam da li je on ili ona, nema podršku, siguran sam 97 posto građana Srbije. Jer ako neko ne zna kako žive njegova deca, kako da pomogne svojoj deci, on ne može da pomogne ni deci građana Srbije. I to je stav Jedinstvene Srbije, da ukoliko bi on ili ona bio kandidat, mi ne bismo glasali za tog premijera, odnosno za tu Vladu", nastavio je sa uvredama Palma, očito aludirajući na spekulacije da bi Vučića na mestu premijera mogla da nasledi aktuelna ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić.

