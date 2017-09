ĐILAS UOČI BEOGRADSKIH IZBORA NA PREKRETNICI: Ljudi me zaustavljaju na ulici i traže da se vratim u politiku

Bivši gradonačelnik Beograda Dragan Đilas istakao je danas da će na njegovu eventualnu odluku o povratku u političke vode najveći uticaj imati građani koji ga zaustavljaju na ulici i, podsećajući ga na rezultate koje je ostvario u prestonici, pitaju zašto se ne vrati.

Đilas je, uoči predstojećih beogradskih izbora, naveo da ukoliko odluči da se ponovo bavi politikom, za to neće morati posebno da se priprema, jer "ljudi znaju ko je i šta je kao gradonačelnik radio".

"Ima dobrih stvari koje sam radio, ima i loših. Ne razmišljam da se vratim u politiku trenutno, ali mi ljudi prilaze na ulici, pitaju da li o tome razmišljam i kažu da bi trebalo. Oni koji se ne slažu mi uglavnom dobacuju neke stvari koje baš i nisu za ovu emisiju", kroz osmeh je objasnio bivši gradonačelnik, gostujući u emisiji "Novi dan" televizije N1.

Đilas je podsetio da je po struci inženjer i da je u njegovom svetu, za razliku od politike, "2 i 2 uvek 4", te zato sve odluke donosi brzo i jednostavno.

"Kad budemo prišli beogradskim izborima, ja ću sesti i razmisliti. Ne želim da živim u državi u kojoj stalno imamo izbore i pitamo se ko će biti predsednik, ko će biti premijer, ko će biti kandidat... Na mene najveći uticaj imaju ljudi koji mi prilaze na ulici i pitaju me što se ne vratim. To su stvari koje pogode svakog normalnog čoveka, pogode ga emocije, pa i počne da razmišlja o tome. Ja bih mnogo voleo da se moja starija deca sa školovanja iz Londona vrate u Srbiju, a da mlađa zauvek ostanu u njoj", ostao je zagonetan.

Na pitanje kako reaguje na optužbe aktuelnog gradonačelnika Siniše Malog da je u prestonici zatekao dug od milijardu evra, Đilas uzvraća tvrdnjom da je u pitanju "besmislena politička priča, dok su sve činjenice dostupne javnosti".

"Ja nisam gradonačelnik skoro 4 godine, a mi i dalje pričamo o dugu Grada Beograda. Uđite na sajt Uprave za javni dug i tamo piše da je dug grada 40 i nešto milijardi, a dok sam ja bio je iznosio 300 miliona. To je besmislena politička priča, ključno je gde su otišle pare. Kad se osvrnete, iza nas se vide rezultati zbog kojih smo se zaduživali. Vide se mostovi, obdaništa, vidi se šta smo dobili", odgovara on i dodaje da ga zasmejava tvrdnja predsednika Aleksandra Vučića da je Mali najbolji gradonačelnik kojeg je Beograd imao.

"Mislim da nam u Srbiji fali osmeha i sreće, nasmejali ste me tom tvrdnjom, kao i druge građane. Ja znam bar dvojicu mnogo boljih gradonačelnika u savremenoj istoriji, to su Branko Pešić i Nenad Bogdanović. Nikad nisam čuo da neko ko je najbolji odlazi sa tog mesta da radi nešto drugo, nego valjda tu ostaje", ocenio je bivši predsednik DS.

Đilas se osvrnuo i na zamerke koje su drugi političari imali na njegov rad, istakavši da bi od svih izdvojio jedino Aleksandra Šapića.

"Pravo je političara da pričaju šta hoće, samo bih Šapića izvukao iz te priče. On ima svako pravo da se kandiduje za gradonačelnika, jer odlično vodi opštinu Novi Beograd. A o tome ko će sutra biti gradonačelnik odlučiće građani kada vide ko je i kako radio", uveren je on.

Podsetimo, tri godine od kada se bavio samo košarkom nekadašnji gradonačelnik Beograda objavio je u nedeljniku NIN ekonomski program, za koji je istakao da je bolji od Vučićevog i da bi mogao da zaposli novih 500.000 ljudi. Na pitanje zašto navedeno nije primenjivao dok je bio na vlasti, Đilas za N1 odgovara da je jedini razlog taj što svojevremeno nije vršio republičku vlast.

ĐILAS OBJAVIO PLAN MOGU BOLJE OD VUČIĆA: Pola miliona ljudi radi za 200 evra, ovo je rešenje za ozdravljenje privrede!

"U Beogradu sam se trudio da to primenim koliko je moguće. Sva su preduzeća bila profitabilna osim GSB koji mora biti dotiran. Najbolji primer je PKB koji smo zatekli sa neplaćenim platama, dugom za struju, a onda smo doveli profesionalni mendžment, dali im dobre plate i za 2 i po godine došli do toga da firma posluje sa dobitom. Može taj sistem da radi. Ja se sad bavim poljoprivredom, imam 10 hektara voćnjaka i to zaista može da donosi dobit", uverava Đilas i ističe da će o iznetom programu rado razgovarati sa svakim ko ga pozove, jer naš problem nije što "imamo državu koja je loš vlasnik, već što imamo lošu državu".

"Suština je da živimo bolje, da imamo bolje škole, bolnice, veće plate, više autobusa... Ako me neko pozove, sigurno ću da pričam i da objašnjavam sve ovo. Treba da vidimo kako da uspešne domaće kompanije budu još uspešnije, a ne da im kažemo da budu zadovoljne onim što već imaju", zaključio je on.

