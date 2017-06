NAPADNUT DEJAN ANĐUS: Huligan nasrnuo na novinara posle optužbi o Vučićevoj privatnoj vojsci

Novinar Dejan Anđus napadnut je večeras oko 21 čas u kafiću "Vajn bar" u Njegoševoj ulici u Beogradu, saznaje Kurir! Težak incident se dogodio samo nekoliko dana pošto je Anđus otvoreno izneo podatke o milionskim malverzacijama ljudi, bliski okruženju predsednika Srbije Aleksandra Vučića!

- Sedeo sam u baru kada mi je u jednom trenutku prišao jedan navijač, kako mi je rečeno, iz stare garde, i obratio mi se doslovno ovim rečima: "Ajde marš odavde Indijanac", kaže Anđus za Kurir.

- Upitao sam ga ko je, a on mi je odgovoio "Ko god da sam, ajde marš odavde", i zaleteo se da me udari. Ja sam se spremio da se odbranim, a njemu je stala ruka u vazduhu i onda se vratio u lokal i seo sa svojim društvom koje ga je bodrilo, navodi Anđus.

Napadač se vratio posle dva minuta sa bokalom vode, da bi se vratio nazad u lokal kada je video da je Anđus spremio da uzvrati čašom vode.

-On je kao navijač Crvene zvezde, a ja sam je po njegovom mišljenu kritikovao. Najstrašnije je što niko nije smeo da reaguje, ni gosti ni menadžer lokala, koji je rekao da sam u pravu, ali da on nije ovlaščen da reaguje. Šta bi bilo da je napadač imao bombu, oružje? To je slika Vučićeve Srbije, neko ko traži tri minuta slave može da te nekažnjeno napadne u nekom lokalu, kaže Anđus.

foto: Betavladimir Gogic

Anđus je inače juče priveden na informativni razgovor u Bezbednosno-informativnoj agenciji gde je satima držan i ispitivan jer je izneo optužbe protiv Aleksandra Vučića, o čemu je pisao Kurir!



Podsetimo, javnost je pre nekolko dana od Anđusa čula kako Vučić tesno sarađuje s vođama navijačkih grupa, kojima čak i namešta unosne poslove preko tendera u javnim preduzećima. Gostujući u emisiji „Da se ne lažemo“ kod Ratka Femića na KURIR TV, Anđus je izneo šokantne podatke, za koje tvrdi da su posledica sprege ljudi iz vrha vlasti i opasnih momaka s tribina...



Anđus je tada objasnio genezu tog odnosa i napomenuo da je on bio sasvim drugačiji dok je Vučić bio u SRS.

(Kurir.rs)

