SRAM TE BILO! STEFANOVIĆ OGREZAO U KRIMINALU! Javno zloupotrebljava položaj, vrši pritisak na institucije zarad sticanja političke koristi!

BEOGRAD - Ministar policije Nebojša Stefanović, izjavom da je vlasnik „Adrija medija grupe“ Aleksandar Rodić kriminalac i reketaš, a protiv njega ne da ne postoji presuda, već nema ni bilo kakvog postupka, prekršio je sve zakone Srbije i zbog toga mora da podnese ostavku, tvrde sagovornici Kurira!

On je tako, prema njihovim rečima, povredio instituciju pretpostavke nevinosti, što je nedopustivo za jednog ministra i potpredsednika Vlade!

Šef MUP, koji je i potpredsednik Vlade, bez ikakvih dokaza optužio Aleksandra Rodića da je reketaš i kriminalac, što je kršenje zakona i Ustava.

Sramnom i protivzakonitom izjavom, Nebojša Stefanović direktno javno zloupotrebljava položaj ministra unutrašnjih poslova vrši pritisak na institucije države Srbije i pravosuđe, čime stiče sopstvenu političku korist i korist za svoju političku stranku.



Pošteni policajci će imati mnogo posla čim se promeni vlast



- Naravno da je Stefanović i u ovom slučaju, koji nikako nije prvi, prekršio Ustav i zakon koji garantuju pretpostavku nevinosti. Već godinama krši zakon svakodnevno, zloupotrebljavajući funkciju i kriminalizujući policijsku službu. Pošteni policajci će imati mnogo posla u njegovom kabinetu čim se promeni vlast - kaže lider Pokreta slobodnih građana Srbije Saša Janković.

Nebojša Stefanović i ranije je na bezočan način zloupotrebljavao funkciju, foto: Stefan Jokić



Kršenje zakona ministra Stefanovića najoštrije osuđuje i lider DS Dragan Šutanovac. Kako kaže, niko nema pravo da bez dokaza nekog etiketira kao kriminalca.

- Niko nema pravo, a posebno ministar, da bez dokaza, istrage i presude bilo koga kvalifikuje kao kriminalca i reketaša, flagrantno kršeći pretpostavku nevinosti kao temeljni princip pravosuđa i pravnog poretka. Konstantno kršenje zakona i urušavanje nezavisnosti sudstva samo je potpuno ogolilo suštinu naprednjačke vlasti, koja u Srbiji sprovodi državno nasilje, umesto pravne države - ističe Šutanovac.



Ili si naprednjak, ili ne postojiš



Istog stava su i Sanda Rašković Ivić, poslanica Za spas Srbije - Nova Srbija, koja navodi da ministar policije ne sme da etiketira ljude i priča da su kriminalci, a da o tome nema sudske presude, dok lider Nove stranke Zoran Živković dodaje da Stefanović mora da podnese ostavku ako unaokolo osuđuje ljude bez presude:

- Ako je tačno to što je ministar policije rekao, onda bi Rodić trebalo da bude u pritvoru. Ako nije tačno, onda bi Stefanović odmah morao da podnese ostavku jer je povredio pretpostavku nevinosti i izrekao stvari koje su nedopustive za visokog državnog funkcionera.



I Vojislav Šešelj, lider radikala i doktor pravnih nauka, podseća da Stefanović kao ministar policije ne sme da vodi javnu polemiku po tom osnovu.

- Ako ima podatke i dokaze, on treba da podnese krivičnu prijavu, kao i svaki policajac, to je njihova zakonska obaveza - naveo je Šešelj.



Boško Obradović, lider Dveri, kaže da nije novost da naprednjaci zloupotrebljavaju službeni položaj radi pritiska na medije ili vršenja političkog pritiska:

- Zakon je svakako prekršen, ali me to ne čudi u zemlji koja suspenduje demokratiju i slobodu medija i krupnim koracima ide ka diktaturi. Ili si naprednjak, ili ne postojiš. Neka znaju da nismo u kamenom dobu i da im to neće proći.

Zastrašivanje



Ovo, nažalost, nije prvi put da je ministar brutalno zloupotrebio svoj položaj. On je protiv tog istog Aleksandra Rodića decembra 2015. podneo krivičnu prijavu za podstrekivanje na lažno prijavljivanje, a samo nekoliko sati kasnije zakazao noćnu konferenciju za medije na kojoj je zamuckujući saopštio da je prijava povučena. Stefanović tada nije umeo da obrazloži zašto je podneta krivična prijava, kao i zašto je povlači.



Samo mesec dana ranije, Stefanović je na konferenciju izašao okružen specijalcima u fantomakama naoružanim automatskim puškama. Ta scena zaprepastila je javnost pošto se ne pamti takav način obraćanja najviših državnih zvaničnika.



PRESTANITE DA OKRIVLJUJETE LJUDE BEZ SUDA



Miloš Janković, v.d. zaštitnika građana, za Kurir kaže da je u godišnjim izveštajima ove institucije nedvosmisleno ukazano da je potrebno prestati s lošom praksom povrede pretpostavke nevinosti.

- Zaštitnik građana je nadležnim organima uputio brojne preporuke da u izjavama za javnost ne povređuju pretpostavku nevinosti, odnosno da pojedince ili grupe ne označavaju izvršiocima krivičnih dela ako to nije utvrđeno onako kako proističe iz Ustava Srbije, međunarodnih konvencija, presuda Evropskog suda za ljudska prava i brojnih domaćih krivično-pravnih i drugih propisa. Naime, niko ne treba da se označi krivim ako to nije utvrđeno pravosnažnom sudskom odlukom.



Drže se zajedno

STEFANOVIĆ I SPS ĆUTE



Nebojša Stefanović nije odgovorio na SMS sa konkretnim pitanjima, a odgovor je izostao i od socijalista Branka Ružića i ministra energetike Aleksandra Antića.

