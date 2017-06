PIROVA POBEDA: Zločinac Haradinaj ne može ništa bez Srba

Iako je koalicija zločinaca OVK Tači-Haradinaj-Ljimaj odnela pobedu, skoro ništa što bi bilo na štetu srpske zajednice neće moći lako da sprovedu



Iako će zakomplikovati situaciju u južnoj pokrajini i verovatno još više otežati pregovore s Beogradom u Briselu, pobeda koalicije na KiM koju predvode bivše vođe OVK Ramuš Haradinaj, Hašim Tači i Fatmir Ljimaj neće im omogućiti da sprovedu sve svoje prljave planove na štetu našeg naroda, ocenjuju političari i analitičari.



Odličan rezultat koji je na izborima u nedelju ostvarila Srpska lista osvojivši 10 mandata i četvrto mesto omogućiće Srbima da se malo više pitaju, odnosno glasovi Srba biće potrebni Albancima za sve bitne odluke.



Na to je ukazao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ali je naglasio i da je tzv. ratna ili veteranska koalicija stranaka koja je dobila većinu na izborima ona grupacija koja je najotvorenije pretila Srbima.

- I to će nam stvoriti mnogo problema, ali ta koalicija u Prištini sad naspram sebe ima jedinstveni blok političkih predstavnika Srba, koji će štititi interese Srba i Srbije na Kosovu. Ključno je da Albanci nisu kod Srba uspeli da ostvare ono što su želeli, i oni i neki spolja, a to je da imaju neku vrstu kontrole nad srpskim poslanicima u donošenju odluka na Kosovu - rekao je Vučić.



On je rekao i da će ishod izbora na Kosovu predstavljati teškoće i mnoge probleme, ali da će se Beograd boriti da nastavi dijalog.



V. d. premijera i šef diplomatije Ivica Dačić rekao je da Beograd želi da nastavi s dijalogom, ali da je još rano govoriti kako će on teći.

- Smatramo da je na redu sprovođenje onoga što smo potpisali pre četiri godine, a to je Briselski sporazum. Rano je govoriti kako će teći pregovori jer se ne zna u kom će se formatu oni odvijati. To nije dobro za atmosferu i politiku na Kosovu jer znate šta Srbija misli o Haradinaju i za šta ga tereti. Mislim da to neće biti prijatno ni za evropske zvaničnike - rekao je Dačić.



Predsednik skupštinskog Odbora za KiM Milovan Drecun upozorio je da će rezultati izbora doneti političku nestabilnost pošto su pobedničke stranke proizašle iz terorističke organizacije OVK.

- Haradinaj je pretio da u slučaju njegove pobede, neće biti Srbije na KiM. Preko Srpske liste, iza koje je stao predsednik Aleksandar Vučić, pokazalo se da će Srbija biti prisutna u političkom životu i da će biti ključna prepreka u donošenju odluka Albanaca na štetu srpskog naroda - rekao je Drecun.



On je dodao da Srpska lista sa deset poslaničkih mesta ima pun kapacitet da zaštiti svoje interese.

- Imaćemo pritisak međunarodne zajednice da u novoj vlasti budu predstavnici manjine, a njima bi odgovaralo da to budu srpski predstavnici - rekao je Drecun.

Ko će s Beogradom za sto

TAČI I DALJE GLAVNI PREGOVARAČ



Kosovski predsednik Hašim Tači tvrdi da u njihovom pregovaračkom timu nema mesta za budućeg kosovskog premijera Ramuša Haradinaja.

- Dijalog između Prištine i Beograda treba da bude podignut na predsednički nivo. Ne odustajem ni od čega što sam ranije rekao - kazao je Tači.



REAGOVANJA



Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade

Albanci ništa ne mogu bez Srba



- Izbori su pokazali nestabilnost kod Albanaca, ali stabilnost i jedinstvo kod Srba i za nas je to važno. Albanska strana više ništa ne može da uradi bez srpske strane, ne mogu da menjaju ustav i drago mi je zbog toga.



Aleksandar Vulin, ministar rada

Ne mogu da zanemare našu volju



- Srbi na KiM su se izborili da oni odlučuju o tome kako će živeti, gde će živeti, da odlučuju o institucionalnoj vezi s Vladom Srbije. Više niko neće moći da zanemari volju Srba, ni međunarodna zajednica ni predstavnici Prištine.



Slavko Simić, lider Srpske liste

Sačuvali smo nacionalni identitet



- Hvala svim Srbima iz Metohije, Kosovskog Pomoravlja, Sirinićke župe, centralnog Kosova, severa, hvala raseljenim Srbima koji su vodili iskrenu borbu protiv prištinskih poslušnika i srpskih otpadnika. Hvala vam jer smo sačuvali naš nacionalni i institucionalni identitet.

