AMERIČKI REDITELJ O ODNOSIMA MOSKVE I BEOGRADA Stoun: Veze Srbije i Rusije veoma stare

Veze Srbije i Rusije su veoma stare i ne vidim da je to problem, a Rusi su svesni da bi bila greška kada bi se na bilo koji način ponašali agresivno prema Srbiji, jer bi im se to vratilo, izjavio je američki reditelj Oliver Stoun, koji je na Sarajevo film festivalu predstavio svoj novi film „Intervju s Putinom“.



Na pitanje lista Danas treba li Srbija da se plaši narastajuće ruske moći zbog koje se nekada oseća kao njen talac, kao što je slučaj sa državama pod NATO, kako on to pominje, Stoun je rekao da su veze dve države veoma stare, te da postoje, naravno, nekada rizici ili tragedije, ali da to ne vidi kao problem.

- Mislim da su Rusi svesni toga da bi bila greška kada bi se na bilo koji način ponašali agresivno prema Srbiji. To bi im se samo vratilo. Ali, s druge strane, ne mogu ni da se ponašaju uplašeno, jer će to neko iskoristiti protiv njih. Mnogo njih se okrenulo protiv Rusije - kazao je Stoun.



On se nasmejao na objašnjenje novinara da se odnos Rusije i Srbije može videti iz činjenice da je premijerka Srbije Ana Brnabić morala ruskom ambasadoru u Srbiji Aleksandru Čepurinu da nosi stenogram intervjua za Blumberg kako bi ga uverila da je njena izjava o izboru između EU i Rusije pogrešno interpretirana.

- Ne mogu da komentarišem tu situaciju, jer je vrlo specifična i vezana isključivo za Srbiju i Rusiju. Meni to lično deluje čudno - rekao je Stoun.



Stoun je precizirao da, kada govori o Zapadu, obično govori o SAD, jer su one centar svih tih aktivnosti:

- Govorimo o Zapadu, ali druge zemlje nemaju slobodnu volju. NATO kontroliše Evropu. I kao što kaže Putin, ti ljudi nisu saveznici, već taoci. Zašto? Na njihovoj teritoriji se nalazi nuklearno oružje i može se koristiti samo po volji Amerikanaca. To nema veze s Britancima, Francuzima, Italijanima... Šta se dešava u kampu Bondstil na Kosovu? Sećate se tog mesta? To je jedna vrlo ozbiljna, ogromna instalacija. To je ozbiljna stvar.

Kurir / E.K.

Foto: Reuters

Autor: Foto: Reuters