MULJAČINA! KOKEZA OPET ZGRNUO PARE: Od države uzeo 53 miliona za fotelje i stolice!

Slaviša Kokeza, član SNS i predsednik Fudbalskog saveza Srbije (FSS), sklopio je sa državom posao vredan 53,4 miliona dinara, i to samo mesec dana pre nego što je prodao svoju fabriku nameštaja „Eurosalon“, otkriva Kurir!

Naime, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa potpisala je 12. juna 2017. okvirni sporazum o kupovini nameštaja od konzorcijuma firmi u kojem je Kokezin „Eurosalon“, ali i „Matis“, preduzeće u vlasništvu Dragomira Lazovića, koji je i potpredsednik FSS i predsednik Zajednice superligaša.

foto: Dado Đilas

Čiviluci, ormani...

Po tom dogovoru, „Eurosalon“ i „Matis“ su dužni da Upravi isporuče nameštaj vredan 53,4 miliona dinara, kojim će potom biti opremljena mnoga ministarstva, Vladine kancelarije, uprave, ali i republičko tužilaštvo.

Na spisku nameštaja koji je država kupila od Kokeze i Lazovića nalaze se stolovi, stolice, čiviluci, ormani, fotelje... Za pločasti kancelarijski nameštaj izdvojeno je 35,5 miliona dinara, dok će radne stolice i fotelje koštati 17,9 miliona, što je ukupno 53,4 miliona dinara, a sve to bez PDV. Od ove sume, najveći deo odlazi upravo „Eurosalonu“.

foto: Kurir

Sagovornici Kurira ocenjuju da je sumnjivo što je milionski posao dodeljen baš konzorcijumu u kom je Kokeza, koji se javno hvali da je prijatelj sa šefom SNS.

Ekonomista Milan Kovačević kaže da je potrebno strože poštovanje propisa.

foto: Fonet

- Ako je tender bio po svim propisima, pa je ovaj konzorcijum dao baš najpovoljniju cenu, to bi bilo u redu, ali obično se tako ne događa. Moramo više poštovati tržišne principe i onda bi bilo manje mogućnosti da se nekome namesti posao - kaže Kovačević, dok Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih finansija smatra da je „simptomatično to što ljudi bliski vlasti dobijaju velike i ozbiljne poslove“, ali dodaje da to ne mora da znači i da je neregularno.

foto: Fonet

Masne zarade

Podsetimo, „Eurosalon“ je početkom godine imao unosne poslove i sa Aerodromom „Nikola Tesla“, od kojeg je zaradio 32,5 miliona dinara. Takođe, Kokezina firma je prethodne dve i po godine, koliko je bila u njegovom vlasništvu, sarađivala i sa mnogim drugim državnim ustanovama, među kojima su ministarstva, Vlada, ambasade, opštine, Narodna banka, Uprava carine, „Putevi Srbije“, EDB... On je „Eurosalon“ prodao početkom jula, i to Slobodanu Kvrgiću, čoveku od kog ga je ranije i kupio.

Kokezin put:Od ugostitelja do milionera - Predsednik FSS i član SNS

- Godinama se bavio ugostiteljstvom i hotelijerstvom - Vlasnik kafića i firme „Senior tim“, koja se bavi trgovinom računarske opreme i softvera

- Od dolaska SNS na vlast zarada njegovih firmi naglo raste

- Pojedini tvrde da je vlasnik „Prointera“, firme koja ima milionske poslove s državom Kupovina saradnika

Kupuje mir u Fudbalskom savezu? Kada je reč o ovom poslu, simptomatično je da su ga dobili Kokeza i Lazović, koji, osim što trguju nameštajem, imaju i ključne pozicije u Fudbalskom savezu Srbije. Poznavaoci prilika smatraju da je Kokeza u ovaj milionski posao uvukao Lazovića kako bi u potpunosti zadobio njegovu podršku, odnosno zadužio ga da bude na njegovoj strani ukoliko nekad dođe do pobune u FSS.

foto: Kurir



Foto: Marina Lopičić

Autor: Foto: Marina Lopičić