MEKALISTER OTVORENO: Ima napretka, ali omogućiti slobodu medija

Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Dejvid Mekalister rekao je da je poslednjih godina vidljiv napredak Srbije na putu ka EU, ali da ima i dosta toga da se uradi, posebno u pogledu pravne države, borbe protiv korupcije, kao i da medijske slobode imaju veoma veliku vrednost jer su mediji elementarni za funkcionalnu demokratiju.

- Koliko god da hvalim Srbiju za dosadašnje uspehe, uvek ukazujem - a to se detaljno vidi u mojim izveštajima - da još uvek mnogo ima da se radi. Posebno u pogledu pravne države, borbe protiv korupcije, daljih neophodnih reformi, a ukazujem i da medijske slobode imaju veoma veliku vrednost, da su potpuno nezavisni mediji deo jedne evropske demokratije. U Nemačkoj se ne nazivaju mediji uzaludno četvrtom granom vlasti. Oni su elementarni za funkcionalnu demokratiju - rekao je Mekalister u intervjuu za Dojče vele.

foto: Marina Lopičić, Zorana Jevtić



Na pitanje da prokomentariše susret sa proevropski orijentisanom opozicijom u Beogradu, planiran za 24. avgust, Mekalister je kazao da je kao izvestilac Evropskog parlamenta neutralan kada se radi o srpskoj unutrašnjoj politici.

- Podrazumeva se da je moj zadatak da se srećem s predstavnicima vlasti kao i opozicije. To sam i do sada tako radio. Posebno je za mene, kao parlamentarca, važno da se, osim s predstavnicima Vlade, sretnem i s poslanicima, pa ću se ovaj put, prema programu, susresti i sa članovima skupštinskog Odbora za evropske integracije, zatim različitim predstavnicima opozicije, kao i predstavnicima civilnog društva - naveo je on.



Komentarišući to što su lider Pokreta slobodnih građana Saša Janković i bivši predsednički kandidat Vuk Jeremić otkazali susret s njim, Mekalister je rekao da ima razumevanja za problem s terminima.

- Evropska delegacija u Beogradu je izradila program putovanja na moju molbu, a izrazio sam želju da se sretnem sa što više predstavnika opozicionih partija. Radujem se što se sastanak održava, a imam razumevanja za problem s terminima - naveo je on.

O unutrašnjem dijalogu

SPROVODITI DOGOVORENO



Mekalister je ocenio i da je dobro što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić preuzeo inicijativu da otpočne dijalog u Srbiji o odnosima s Kosovom.

- Odnosi Srbije i Kosova moraju biti dalje normalizovani. Tome služi dijalog koji moderira EU. Tu ima izvesnih napredaka, ali ni izbliza onakvih kakvim smo se nadali. Važno je da se konkretno sprovedu one tačke o kojima već postoji dogovor - kazao je Mekalister.

Kurir / E. K.

