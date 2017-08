DAČIĆ O ODNOSIMA SA SKOPLJEM: Makedonci, znamo šta ste nam pakovali!

Potpredsednik Vlade i šef diplomatije Ivica Dačić objasnio je da je odluka da se povuče osoblje Ambasade Srbije u Makedoniji zapravo poruka Skoplju da „sve znamo, i šta su se dogovarali i šta su se dogovorili“, a to je, kako je napomenuo, nešto što se ne radi prijateljima.



On ipak naglašava da Beograd, uprkos tome, želi dobre odnose sa svim državama u regionu radi mira i stabilnosti.

Smiriti situaciju



- Srbija želi da smiri novonastalu situaciju sa Makedonijom. To o čemu govorimo, svima da bude jasno, nije ništa što bi spadalo u domen nekih pretpostavki, već postoje nedvosmisleno utvrđene radnje koje govore o veoma pojačanom i izuzetno ofanzivnom delovanju prema institucijama, i Republici Srbiji, i osoblju ambasade u celini u Skoplju... Neće biti lako ni vlastima u Makedoniji da znaju da mi znamo za sve to što se dešavalo, a u šta je, nema dileme, uključen strani faktor. Dakle, mi znamo sve. Mi znamo šta su odlučili, šta rade i šta će raditi - rekao je on.



Kako je objasnio, sve što se dogodilo poslednjih dana biće predmet razgovora sa našim diplomatama, ali i sa kolegama u Makedoniji. Najviše se očekuje od telefonskog razgovora predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa makedonskim premijerom Zoranom Zaevim, koji je najavljen za danas u podne.

- Veoma je važno da znamo u kakvom će okruženju naše osoblje raditi u ambasadi u Skoplju. Mi iz svega ovoga moramo da izvučeno neke pouke o načinu našeg organizovanja - naveo je Dačić i najavio da će ambasador Srbije najverovatnije u septembru biti vraćen u Skoplje.



To se ne radi prijateljima



Na poruku makedonske vlade da će se oni, kad je reč o kandidaturi Kosova za članstvo u Unesko, voditi stavovima većine država članica EU, Dačić je upozorio da bi Srbija, ako bi imala stav EU, svakako mogla da poništi raniju odluku i prizna Makedoniju pod imenom pod kojim ona sedi u Briselu, a to je BJRM.



Kako je rekao, ničeg nema čudnog u tome što će Makedonija podržati članstvo Kosova u Unesku, ali je, citirajući nemačku kancelarku Angelu Merkel, ukazao „da se to ne radi prijateljima“. On je samo otkrio da su i ranije postojala obaveštajna delovanja, ali da je u poslednjem periodu došlo do naredbe da se ta delovanja pojačaju. On je pojasnio i da nije pravilo da zemlje koje su priznale kosovsku nezavisnost podržavaju i članstvo Prištine u Unesku, a kao primere je naveo Poljsku, Japan, Republiku Koreju, Peru, Egipat, Svazilend...

Do sledeće nedelje

KONZULARNA POMOĆ TELEFONOM ILI MEJLOM



Državljani Srbije u Makedoniji kojima treba konzularna pomoć mogu ove nedelje samo telefonirati MSP ili slati mejlove. Kako je saopštio MSP, zaposleni u Ambasadi Srbije koji se bave konzularnim poslovima vratiće se u Skoplje sledeće nedelje, a oni kojima je do tada potreba konzularna pomoć mogu da se jave MSP na telefon 011/306-8268 ili na mejl: okpžmfa.rs.



Nikola Dimitrov

MAKEDONIJA NIKOG NIJE PRISLUŠKIVALA



Ministar spoljnih poslova Makedonije Nikola Dimitrov rekao je da makedonska vlada nije prisluškivala srpske institucije i zvaničnike.

- Niti smo imali nameru, niti smo dali nalog za prisluškivanje - rekao je Dimitrov.



On je rekao da je u nedelju, probao da razgovara sa Dačićem, ali da nije uspe da ga dobije i da se nada će sutra ostvariti kontakt.

