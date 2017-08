GUST RASPORED SASTANAKA SA SRPSKIM ZVANIČNICIMA: Mekalister sutra stiže u posetu Beogradu

Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David Mekalister dolazi sutra u dvodnevnu posetu Beogradu tokom koje će razgovarati s predstavnicima vlasti i opozicije.

Mekalister je uoči nove posete Beogradu rekao da je vidljiv napredak Srbije na putu ka EU, ali da ima i dosta toga da se uradi u pogledu pravne države, borbe protiv korupcije, kao i da su slobodni mediji elementarni za funkcionalnu demokratiju. Izvestilac za Srbiju i šef Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta treba da se sastane s predsednikom Aleksandrom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić, kao i s više ministara.

Mekalister će održati sastanak s predstavnicima opozicije na kojem će najverovatnije biti lideri Demokratske stranke Dragan Šutanovac, Socijaldemokratske stranke Boris Tadić, Dosta je bilo Saša Radulović i Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović.

Izvestilac za Srbiju je prethodno boravio u Srbiji 12. avgusta kada se sastao samo s predsednikom Vučićem. Mekalister je tada rekao da će Srbija ući u Evropsku uniju kada za to bude spremna. On je obećao nastavak podrške evropskom putu Srbije, ali je naglasio da on zavisi od napretka Srbije u reformama u ekonomiji, vladavini prava i borbi protiv korupcije.

