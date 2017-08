MEKALISTER OKUPIO OPOZICIJU: Saša Radulović zbrisao pre kraja sastanka, a evo o čemu su pričali Čeda, Tadić i Šutanovac

Sastanak lidera dela opozicije s izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Dejvidom Mekalisterom završen je sinoć nešto posle 19 časova, a učesnici su, kako su rekli, razmenili mišljenja s evropskim predstavnikom o političkoj situaciji u Srbiji i o tome kako je oni vide.

Lideri DS, SDS i LDP obratili su se novinarima nakon sastanka, dok je čelnik pokreta Dosta je bilo Saša Radulović sastanak napustio ranije. Nije poznato zašto je Radulović izašao ranije, ali, kako je novinarima preneto, nije u pitanju nikakva konfliktna situacija.

Predsednik DS Dragan Šutanovac rekao je da je Mekalisteru preneo da je u Srbiji na sceni "stabilokratija", odnosno da je demokratija ugrožena, institucije takođe, a zemlja u kolapsu.

On je rekao da se razgovarao i o dijalogu s Prištinom, te da je evropskom zvaničniku preneo da opozicija očekuje da predsednik Aleksandar Vučić iznese predlog za rešenje kosovkog pitanja, "a onda ćemo mi da na to odgovirmo amandmanima, te da vidimo kako bi to moglo da se reši".

Lider LDP Čedomir Jovanović naveo je Kosovo za njih pitanje prošlosti, ali da bez rešenja tog pitanja nema napretka u demokratiji.

Jovanović je takođe rekao da se razgovaralo o raznim pitanjima, da je razgovor bio "normalan", te ocenio da bez rešavanja upravo tih pitanja koja su pomenuta na sastanku ne možemo izgraditi normalno društvo.

Boris Tadić, lider SDS, kaže da je Mekalisteru preneo da se građani u Srbiji sistematski obmanjuju, da je tako bilo i pred ovaj sastanak, te dodao da nije bilo reči o ujedinjenju opozicije.

Mekalisteru je, dodao je, preneo i svoj stav - da se može dogoditi da na kraju procesa približavanja Uniji, a što može biti za pet godina, dođemo u situaciju da zbog nedostatka demokratije ne možemo da postanemo zemlja članica.

Na sastanak nisu došli, iako su bili pozvani, lider Pokreta slobodnih građana Saša Janković, kao ni bivši predsednički kandidat Vuk Jeremić.

Predsednik Nove stranke Zoran Živković nije ni dobio poziv za sastanak sa Mekalisterom, a rekao je da očekuje da će biti pozvan kada Mekalister bude želeo da čuje ozbiljno mišljenje. Poziv na sastanak nisu dobili ni predstavnici "nacionalne opozicije" koji se protive EU, lideri SRS Vojislav Šešelj i Pokreta Dveri Boško Obradović.

