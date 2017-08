MARKO ĐURIĆ O HAPŠENJU SRBINA IZ MUŠUTIŠTA NA OSNOVU TAJNOG SPISKA: Nastavlja se politika etničkog čišćenja Srba

BEOGRAD - Hapšenje ljudi na osnovu nekakvih tajnih spiskova je samo izgovor za nastavak politike etničkog čišćenja srpskog naroda sa Kosova i Metohije, saopštio je danas direktor vladine Kancelarije za KiM Marko Đurić, povodom hapšenja jednog Srbina kod Suve Reke.

Policija je danas u Mušutištu, kod Suve Reke, postala i otvoreni instrument u šovinističkoj politici sprečavanja povratka raseljenih Srba, istakao je Đurić.

On kaže da je Mušutište proteklih godina bilo simbol stradanja srpskog naroda i mesto okupljanja najokorelijih albanskih šovinista i srbomrzaca i, umesto da privremene vlasti u Prištini stvaranjem uslova za povratak raseljenih u to selo pokažu da su za okretanje nove stranice u srpsko-albanskim odnosima, one šalju kaznene ekspedicije na Srbe koji se usude da posete svoje kuće i crkvu.

"Mi smo razumeli tu poruku, i još jednom političarima u Prištini ali i međunarodnoj zajednici poručujumo da naše strpljenje nije neograničeno i da normalizacije odnosa ne može biti ukoliko druga strana to ne želi", napomenuo je Đurić.

On je ocenio da je krajnje vreme da budu preduzeti odlučni koraci da oni koji su brutalno etnički očistili desetine srpskih gradova i sela na Kosovu i Metohiji budu kažnjeni.

"Ali mi umesto toga danas imamo nastavak sramotne i neljudske prakse maltretiranja onih koji su jednom već bili žrtve zločina i potpune neosetljivosti dela međunarodne zajednice na strahote koje se događaju srpskom narodu", navodi se u saopštenju.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto Nebojša Mandić)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR TV VESTI UŽIVO: Premijerka teška milion evra! Otkriveno šta Brnabićka sve poseduje, a nije prijavila!