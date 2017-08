FEDERIKA MOGERINI: Zapadni Balkan je prioritet EU!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Kosova Hašim Tači održaće sutra sastanak u Briselu na poziv i uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogerini. Na sastanku bi trebalo da razmene mišljenja o nastavku dijaloga o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, kao i o primeni do sada postignutih dogovora.



Mogerinijeva je poručila da se za kraj mandata Evropske komisije 2019. može postaviti cilj da se dođe do bitnih koraka napred balkanskih država na njihovom putu za članstvo u EU.



Zabrinjavajuće



- Ove godine došlo je do veoma zabrinjavajućih zategnutosti u raznim zemljama, ali su partneri EU na Balkanu uvek uspevali da potvrde želju i sposobnost da napreduju na evropskom putu. Ljute me oni koji kažu da je Balkan na putu u Evropu jer je Balkan u Evropi, a ne neko zadnje dvorište. Mi smo to jasno videli kad je reč o bezbednosnim izazovima, putevima migranata, ekonomskim investicijama. Može biti teško, možda i izazov, bolno s vremena na vreme raditi na pomirenju i dobrosusedskim odnosima, ali ako konačno to ljudi traže od vas, morate to obezbediti - rekla je Mogerinijeva.

- Idem u Brisel jer je moj posao da brinem o budućnosti ljudi u Srbiji, i te kako brinem o Bogdanu Mitroviću, brutalno uhapšenom u Mušotištu, a boleće ih glava od naših pitanja - rekao je Vučić i naveo da ide na razgovor jer ne vidi drugi način da se rešavaju problemi i naglasio da će Srbija biti sve snažnija - ekonomski, vojno i politički, iako to neki ne žele.

foto: Fonet



Nezavisnost sve veća



Urednik NSPM Đorđe Vukadinović smatra da je Brisel u dijalogu o Kosovu došao do dva pregovarača koja je želeo.

- Predimenzionira se značaj dijaloga u novom formatu, jer je reč o starim partnerima, odnosno najboljim neprijateljima. Tači i Vučić su potrebni jedan drugom, ali i međunarodnoj zajednici, pošto oni mogu da isporuče ono što Brisel traži. Nevolja je u tome što je Beograd ispunio gotovo sve iz Briselskog sporazuma, a Priština se nije pomerila s mrtve tačke. Jedina tekovina tog sporazuma je da je Srbije na Kosovu sve manje, a nezavisnosti Kosova sve više.



Kurir / B. B.

Foto: Fonet

Autor: Foto: Fonet