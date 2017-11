KRIVIČNE PRIJAVE ZBOG AFERE KORIDOR! MRKONJIĆ: Neznalice, nisam kriv! Neću da se pozivam na imunitet

Ministarka podnela krivičnu prijavu protiv bivšeg kolege zbog propusta u radovima na deonici Ub-Lajkovac, on tvrdi da nije odgovoran zbog ugrađenih loših materijala

Milutin Mrkonjić, počasni predsednik SPS i bivši ministar infrastrukture, tvrdi da nije odgovoran za eventualne propuste u radovima na deonici Ub-Lajkovac na Koridoru 11, zbog kojih je ministarka Zorana Mihajlović protiv njega i 13 drugih lica podnela krivičnu prijavu Tužilaštvu za organizovani kriminal.

- Zna se ko je za šta odgovoran. Ja sam kao ministar bio odgovoran za strateške odluke. Za to sam spreman da odgovaram. Ministarstvo ne gradi, ono vrši nadzor, grade preduzeća - kazao je Mrkonjić na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije.



Očekivao orden



On je naveo da stručnjaci treba da utvrde da li je bilo propusta u radovima na deonici Koridora 11 i da treba da odgovara onaj ko je odgovoran za propuste, ako budu utvrđeni.

- Stičem utisak, ja sam džentlmen, da se radi o neznanju i nepoznavanju materije onoga ko je napisao prijavu - kazao je on, rekavši da je 2000. imao 50 takvih prijava posle obnove zemlje, i dodao:

- Dobio sam tri ordena, ali to je tada imalo političke dimenzije. Osećam da i ovo ima neku politiku u sebi, ali neka traže odgovornost tamo gde treba da je traže. Možda žena nije ni pisala to, ne znam.



Šteta 1,07 milijardi dinara



Objašnjavajući kako se krenulo u izgradnju Koridora 11, Mrkonjić je kazao da je odluku doneo Nacionalni savet za infrastrukturu, Vlada Srbije i on kao ministar, dok su u realizaciji i raspisivanju tendera učestvovali predstavnici pet ministarstava - saobraćaja, građevinarstva, NIP, finansija i privrede.

- Zna se procedura, investitor ima pare, on bira izvođača, izvođač podizvođača, postoje nadzorni organi, supernadzor. Ministri ne grade, niti ministarstvo, već preduzeća, molim ovu decu da nauče šta rade ministri... Tačno se vidi odgovornost - kazao je Mrkonjić i dodao da je trebalo da “Koridori” sprovedu nadzor kad je urađen put.

- Mogu da odgovaram za strateške odluke, niko mi ne treba, kakav imunitet, ja 65 godina radim posao, očekivao sam orden. Možda sam šetao pa video glinu, a nisam rekao, ne znam - naveo je Mrkonjić.

Ministarstvo građevinarstva juče je saopštilo da će deonica auto-puta na Koridoru 11 od Uba do Lajkovca morati da se radi ponovo zbog nekvalitetno izvedenih radova, što će, prema prvim procenama, koštati oko 1,07 milijardi dinara.

Deonica je građena od 2010. do 2014. i nije bila u saobraćaju, a nadležnim pravosudnim organima podneta je kompletna dokumentacija o izgradnji tog dela Koridora 11. Saobraćajni institut CIP je na osnovu izveštaja “Puteva Srbije”, a po nalogu “Koridora Srbije”, uradio analizu dela te deonice koja je pokazala da je u osnovu auto-puta umesto čvrstog materijala ugrađivana glina.



Zbog tih propusta je, kako je navedeno, pucao asfalt na delu auto-puta i kosinama.



Iskreno

VUČIĆ ME I DALJE PITA ZA MIŠLJENJE



Mrkonjić je priznao i da ga je predsednik Aleksandar Vučić, otkako više nije ministar, zvao i pitao za mišljenje u vezi sa gradnjom puteva.

- Vučić me je zvao da me pita za mišljenje za puteve. I svaka mu čast. Zove čovek, pita - kazao je Mrkonjić, a na pitanje da li Mihajlovićeva zna za to da njen stranački šef zove njenog prethodnika, a ne nju da ga pita za mišljenje, kaže:

- Otkud ja znam za to.

Kurir / Katarina Blagović

