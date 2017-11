MRKONJIĆ UZVRAĆA UDARAC: Sve ću reći u policiji! Neće im biti dobro

Milutin Mrkonjić, počasni predsednik SPS i bivši ministar infrastrukture, kaže da jedva čeka da ode u policiju i odgovori na optužbe da je muljao tokom radova na deonici auto-puta Ub-Lajkovac na Koridoru 11, zbog čega je ministarka Zorana Mihajlović protiv njega i još 13 ljudi podnela krivičnu prijavu Tužilaštvu za organizovani kriminal!

- Ja sam spreman sutra da odem u policiju da ljudima objašnjavam, pa ćemo da vidimo ko će šta da kaže. Neću se pozivati na imunitet... Da li ja u ovim godinama, sa ovakvom karijerom i deset odlikovanja samo za rad za ovo za šta me sad optužuju, treba da tražim imunitet? Da ne pobegnem iz zemlje, možda? Da ne odem da pevam negde?! Nema ni govora. Jedva čekam da me ljudi pozovu i da sve objasnim, da skinemo tu hipoteku s dnevnog reda - naveo je Mrkonjić i dodao da će tužiti Mihajlovićevu ako se dokaže da nije kriv.

On je posebno istakao da je ljut na direktore „Puteva Srbije“ Zorana Drobnjaka i CIP Milutina Ignjatovića što mu nisu ranije javili da postoji prijava protiv njega, u kojoj se, između ostalog, navodi da je u osnovu auto-puta na Koridoru 11, umesto čvrstog materijala, ugrađivana glina.

- Trebalo je da mi kažu, to su moji drugovi... Milutin i Drobnjak su ostali tamo posle mene... Trebalo je oni da mi kažu: „Mrko, ima prijava protiv tebe.“ Oni mi to nisu rekli i ljut sam na njih. To nije fer - naveo je Mrkonjić.



Mrkonjić je još jednom ponovio da je prijava neozbiljna, jer je on kao ministar bio zadužen za strateške odluke, a ne za gradnju na terenu, te da zato misli da je čitav slučaj zapravo ispolitizovan. Kako kaže, Mihajlovićka juri lopova tamo gde ga nema.

- Ona žena ima neku ambiciju koju ne razumem, verovatno da uhvati lopova tamo gde ga nema... Mora da se sabere žena i da vidi šta hoće - rekao je Mrkonjić, koji je Mihajlovićki zamerio i to što dve godine nije dolazila na sednice skupštinskog odbora za saobraćaj.



Podsetimo, Ministarstvo građevinarstva, na čijem čelu je Zorana Mihajlović, podnelo je krivičnu prijavu protiv Mrkonjića, koji se na čelu ovog resora nalazio od 2008. do 2012. godine.



Mihajlovićeva i Drobnjak nisu želeli da odgovaraju na Mrkonjićevu izjavu. Drobnjak je samo kratko rekao da nema veza s tim i da neće da komentariše.



Hit Pokušavaju da prikriju tragove afere

RADNICI „PLANUMA“ TAJNO KRPILI AUTO-PUT



Radnici „Planuma“, jednog od izvođača na izgradnji auto-puta, u ponedeljak i utorak su, bez ikakvog obaveštenja „Koridorima“, „Putevima Srbije“ ili resornom ministarstvu, izašli na spornu deonicu Ub-Lajkovac i počeli da zalivaju nastale pukotine na asfaltu bitumenom, saznaje Kurir.

- Nisu hteli da govore zašto to rade niti da li imaju dozvolu za te radove. Pored toga što su zalivali pukotine bitumenom, asfaltirali su i pojedine rupe na auto-putu na kojima je CIP radio analizu ovog auto-puta - priča izvor Kurira.

Mrkonjić o Velji

PRITISKALI SU ME DA GA GONIM, NISAM HTEO



Mrkonjić je otkrio da su na njega svojevremeno vršili pritisak da podnese prijave protiv Velimira Ilića, koga je nasledio u ministarskoj fotelji:

- Pritisaka je bilo toliko za te prijave i za razno... Nisam dozvolio. S Veljom sam se stalno kasnije konsultovao, pa i s Marijom Rašetom, koja je bila pre njega. Mladim ministrima savetujem da kontinuitet u radu mora da postoji, konsultujte se s ljudima koji su bili pre vas, pitajte, ne počinje život s vama.



GLINA U ASFALTU



- Deo auto-puta na Koridoru 11 od Uba do Lajkovca ponovo će se raditi



- U analizi urađenog učestvovali „Koridori Srbije“, „Putevi Srbije“ i CIP



- Deonica je građena od 2010. do 2014. godine



- Utvrđeno je da je u osnovu auto-puta umesto čvrstog materijala ugrađivana glina



- Zbog tih propusta je pucao asfalta na delu auto-puta i na kosinama

