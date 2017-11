1 / 17 Foto: Zorana Jevtić

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas gradilište Galerije Beograda na vodi, budućeg najvećeg tržnog centra u regionu

površine 300.000 kvadratnih metara.

O ulasku u EU, putu u Rusiju i sastanku s Putinom

Vučić je posle obilaska gradilišta novinarima najavio da polovinom decembra putuje u posetu Rusiji, na sastanak s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i dodao da bismo, najverovatnije, do 2023. godine mogli da uđemo u Evropsku uniju. Dodao je i da je ohrabrujuće da predsednik EK Žan Klod Junker Srbiju vidi kao članicu Evropske unije pre 2025. godine.

"Jučerašnja izjava predsednika Evropske komisije Žana Kloda Junkera je ohrabrujuća. Molio sam za konkretnije datume. To zavisi i od njih i odluke zemalja članica i odnosu preka Kosovu i Metohiji, ali je ohrabrujuće da predsednik Evropske komisije računa na Srbiju kao članicu EU pre 2025. To je za menje od sedam godina. Ovo je prvi put jasna vizura neše budućnosti", rekao je Vučić.On je rekao da na osnovu te izjave misli da bi Srbija 2023. godine mogla da bude članica EU. "Mislim da je moguće da se dogodi, ali ne obećavam", rekao je Vučić.

Odluka o izborima

Na pitanje novinara da li je vrh SNS doneo odluku o vanrednim parlamentarnim izborima i da li će ih uopšte biti, Vučić je odgovorio da će vrh stranke o tome odlučivati naredne nedelje, kao i da, kada je reč o toj temi, ima argumenata i za i protiv.

Vučić se po obilasku obratio novinarima rekavši da je ovo gradilište ponos Srbije, da je reč o najvećem tržnom centru na Balkanu koji će 30 puta birti veći od Ušća i Delta sitija. On je dodao da ovo gradilište bitno povećava srpski BDP kao i da zahvaljujući njemu radnici dobijaju platu, što je najvažnije.

"Zabrinut sam zbog nasilja u školama"

Vučić se na pitanje novinara dotakao i jučerašnjeg snimka vršnjačkog nasilja u Aranđelovcu rekavši da je takve pojave nemoguće iskoreniti, ali da se protiv tih pojava moramo boriti jer je sada, zbog uticaja društvenih mreža, efekat mnogo veći. On je dodao da je razgovarao sa premijerkom Anom Brnabić i sa ministrima Nelom Kuburović, Mladenom Šarčevićem i Vanjom Udovičićem da izađu s novim rešenjima jer je jasno da nisu dovoljne zakonske izmene koje su obavljene nakon samoubistva dečaka iz Niša Alekse Jankovića, koji se 2011. godine ubio zbog vršnjačkog nasilja.

"To nije dovoljno. Moraćemo i represivno i preventivno da delujemo da bi bilo onih slika manje. To ne može skroz da se iskoreni ali mora da ih ima manje", rekao je Vučić i dodao da su snimci bili šokantni ne samo zbog nasilja i fizičkog bola već i zbog toga što je na njima bilo i gaženja ljudskog dostojanstva koji ostavljaju posledice.

- Nije to lako, gde god imate posla sa decom, prepliću se odgovornosti... Nije jednostavna materija, morate da štitite i žrtvu nasilja, ali i dete od 13 godina koje je izvršilo nasilje... Da me pitate kao običnog smrtnika da li bih želeo smrtnu kaznu za ubice i silovatelje dece, ja bih rekao da, ali kad dođete pred Savet Evrope oni kažu ne može smrtna kazna... I za Tijanin zakon rekao sam nađite rešenje... - rekao je Vučić govoreći i o Aleksinom zakonu koji ni posle nekoliko godina nije usvojen.

"Potrebno da se spusti lopta u odnosima Srbije i Ukrajine"

Vučić je izjavio i da je potrebno da se smire tenzije izmedju Srbije i Ukrajine i da se nada da neće doći do krize u odnosima. "Ne bih da komentarišem bilo čije izjave. Nadležni rade svoj posao. Potrebno da se lopta spusti", rekao je Vučić i dodao da su Ukrajinci prijateljski narod Srbije i da će učiniti sve da dve zemlje imaju dobre odnose.

