PRVI ČOVEK REPUBLIKE SRPSKE ZA KURIR: Hojt Ji je mešetar, ni Amerika ga ne podržava!

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže u intervjuu za Kurir da američki diplomata Brajan Hojt Ji, koji je svojim izjavama ustalasao Srbiju, nije nikakva veličina, te da nema podršku ni zvanične administracije SAD, koja mu je „lupila šamar“.

- Mislim da je njegova prvobitna ambicija bila da bude u funkciji destabilizacije Srbije i da je dobio značajan politički šamar činjenicom da ga ni vlastita administracija nije podržala, a EU se ogradila od njegovih stavova, odbacila njegov pristup koji je on navodno tražio do Srbije. Sada se vidi da je to bila u stvari njegova lična promocija, da se on prekombinovao u tome svemu i da su takvi likovi naučili samo da mešetare i proizvode probleme. Zato je njegov krah potpun, a mislim da je Srbija u tome pobedila. Naprosto, njegove zle namere prema Srbiji su potopljene.

Kada Hojt Ji kaže „ne može Srbija da sedi na dve stolice“, da li se i vi u RS u tome prepoznajete?

- Mislim da možemo da sedimo na dve stolice, za razliku od njega, koji očigledno ne može. Sada se pokazalo da kao predstavnik stare administracije nema stolicu u novoj administraciji. Ovo je prvi put da Amerika, kao moćna zemlja, nije stala iza stava svog diplomate i u uslovima kad on pogreši. Hojt Ji je doživeo da ga je njegova administracija primorala da kaže kako nije mislio to što je mislio.



Već duže se pojavljuju teze o mogućem Majdanu u Beogradu, da nam svet to u stvari priprema. Bojite li se vi Majdana u Banjaluci?

- To su stari scenariji koje možemo da vidimo u formi obojenih revolucija, na koje smo mi ukazivali. Mislim da su ozbiljan pokušaj za tako nešto bile prošlogodišnje demonstracije koje je organizovala opozicija, a mi smo im parirali time što smo isti dan organizovali protest podrške RS, anulirali njihovu snagu i mislim da u RS, gde naravno ima određenih problema, ne postoji izazov te vrste, kao što ne može ni u Beogradu, gde Vučić drži snažne pozicije Srbije i upravlja uz snažnu podršku naroda.



Na ulazu u novi bioskop u Foči danas vas je jedan meštanin oslovio sa „tata RS“. Kako vidite RS posle vašeg odlaska sa mesta predsednika?

- Ja ne mogu da obnovim funkciju predsednika republike, ali ću se boriti na nekoj od drugih funkcija koja će omogućiti da nastavimo da vodimo RS kao i dosad, da bude uspešna i prosperitetna.



Kada Herta Miler usred Beograda kaže da su Srbi krivi za sve što im se dogodilo, kako na to gledate?

- To je neverovatno! Ugrožena je elementarna logika. Ona koja je potomak fašiste, koji je ovde bio okupator, koji je ubijao, bacao bombe po Srbima, stvarao koncentracione logore, sada je našla razlog da nama drži predavanja i lekcije. Kako je moguće da smo mi krivi zato što je neko na nas bacao bombe sa osiromašenim uranijumom? To su stvari koje se u propagandnom smislu koriste decenijama kako bi se Srbi ocrnili na međunarodnoj sceni. Ona je ovde trebalo da se pokloni žrtvama.

Uspomena na film „Sjećaš li se Doli Bel“

KUSTURIČINA AVANGARDA



U novom bioskopu u Foči, koji je obnovio Emir Kusturica, ponovo ste gledali film „Sjećaš li se Doli Bel“. Kakve je uspomene on u vama probudio?

- To je bilo vreme kada smo bili mladi, živeli u nekoj drugoj zemlji, kada je ono što je Kusturica tada napravio bilo potpuno avangardno. Pojava ovog filma bila je promena u odnosu na sve stereotipe do tada, avangarda koju je Kusturica tada obezbedio promovisala ga je u jednog od najvećih režisera ovog vremena.

