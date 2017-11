DRECUN OSUDIO SRAMNU PROVOKACIJU O PRIZNANJU KOSOVA: Izetbegović je ostao zarobljen u ratu!

Predsednik Odbora Skupštine Srbije za Kosovo, Milovan Drecun ocenio je danas da izjava bošnjačkog člana Predsedništva BiH Bakira Izetbegovića da se nada da će BiH priznati nezavisnost Kosova, pokazuje da je Izetbegović "ostao zarobljen u ratu" i da "nije dorastao situaciji u kojoj Srbija i srpski predsednik Aleksandar Vučić ulažu napore da se odnosi Srba i Bošnjaka stabilizuju".

Izetbegović je u intervjuu za nemačku RTV "Dojče vele", snimljenom prošlog meseca, a objavljenom juče, rekao da smatra da je BIH trebalo da prizna nezavisnost Kosova i naglasio da je za to potreban konsensus. Upitan da li će BiH jednom priznati Republiku Kosovo, Izetbegović je rekao: "Nadam se da da".

Drecun je ocenio da izjava Izetbegovića odražava "viđenje BiH u kojoj nema srpskog naroda ili je on trebalo da bude drugorazredan. To srpski narod nije prihvatio", rekao je Drecun i ocenio da Izetbegović tom izjavom "gura Republiku Srpsku iz Dejtonskog sporazuma". Po oceni Drecuna, takvi politički ciljevi Izetbegovićevog oca Alije, nekadašnjeg predsednika BIH, doveli su do rata 1992-95.

