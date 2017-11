DODIK: Proglasio bih Izetbegovića personom non grata u Srbiji

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovio je danas da BiH neće priznati nezavisnost Kosova, jer RS na to nikad neće pristati i dodao da je njegovo mišljenje da bi bošnjački član Predsedništva BiH Bakir Izetbegović nakon jučerašnje izjave trebalo da postane persona "non grata" u Srbiji.

"Ovo je ozbiljan udarac Srbiji kao državi i politici Srbije, bez obzira da li je vlast ili opozicija. Bakir je rekao da ne pirznaje ništa što je Srbija i neki odnos prema takvim izvajama mora postojati. Ako bih se ja pitao, ne želim da napravim nikome nijedan problem, ali Bakir najmanje posle ovoga treba da bude persona non grata u Srbiji", rekao je Dodik za TV Prva.



Ističe da je to njegovo mišljenje i da ne želi ništa da sugeriše Srbiji i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.



"Vučić ima autentičnu poliltiku, a što se mene tiče, mislim da je krajnje vreme da se uzvrati tom merom. Ovo je u kontinuitetu, Srbija stalno šalje poruke da želi da poboljša odnos, Vučić stalno govori da su odnosi Srba i Bošjaka ključni za normalizaciju stanja u regionu, a onda dođe Bakir, pa kamenuje Vučića, tuži ga međunarodnom sudu bez osnova, a sada bi da menja karte...", kaže Dodik.

Ponavlja da BiH neće prznati Kosovo, jer za to nema konseznusa u skladu sa propisima i Ustavom te zemlje, koji mora postojati da bi se preduzela neka međunarodna politička mera.



"To zavisi od RS i govoto da nema političara, opozicije ili vlasti, Srbina iz RS da to prihvati. To je Izetbegovićeva priča i mi znamo da bi on to priznao davno, još ranije, a nije, zato što on nije BiH. BiH je nešto specifično, potpuno neuspešno i propalo, a Bakir već drugi , put na temi Srbije oštro ruši Dejtinski sporazum i Ustav", rekao je Dodik.



Dodaje da se Izetbegović sa mržnjom odnosi prema Srbiji, a da bi svaki politicar morao da vodi računa o dorbim odnosa, te da je Srbija ulagala ozbiljne napore da se odnosi između Srbije i BiH poboljšaju.



Dodik je naveo i da se u jučerašnjoj izjavi vidi da je Izetbegović nedosledan.

"On bi priznao Kosovo, radio nešto u Sandžku, a onda bi napao RS i iz istih razloga iz kojih je Kosovo na nezakonit način sebe progalsilo nekom kvazidržavom. To je jedna nedoslednost, ako priznate Kosovo onda morate RS, ali kod nje ta politika - ujutru jedno, u podne drugo, naveče treće", rekao je Dodik.



Upitan žbog čega je Izetbegović dao takvu izjavu u trenutku kada se razgovara o razgraničenju, Dodik odgovara da je moguće da je to tempirano iz tog razloga, te da "verovatno ima smisla da je Bakir to uradio da bi usložio te odnose".



"Ne znam šta će uraditi Srbija, ali ne znam kakav čovek morate da budete da bi u liku Bakira Izetbegovića sutra došli u zvaničnu posetu Beogradu. Neverovatno. Šta tamo da govori", rekao je Dodik.



On je ponovio da RS voli Srbiju i da ne može da odlučuje o tome šta Srbija treba da uradi, ali ono što Srbija radi do sada za RS je prihvatljivo i Srbija mora da pokaze odnos prema stabilnosti i miru u regionu.



"Nažalost, mora da pokaže spremnost da gradi dobre odnose među i takvima kao što je Bakir, računajući da nije Bošnjak kao konstanta u perslonalnom smislu, mada ja tvrdim da čitav politički etsblišment Bošnjaka, Muslimana u Sarajevu isto misle kao Bakir", rekao je Dodik.

