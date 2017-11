RIK: U planu za 2018. nema sredstava za vanredne izbore

BEOGRAD - Prema finansijskom planu za redovan rad RIK u 2018. predviđeno je 29,2 miliona dinara, dok je za sprovođenje redovnih izbora za članove saveta nacionalnih manjina predviđeno 128,5 miliona dinara.

Prema finansijskom planu za redovan rad RIK u 2018. predviđeno je 29,2 miliona dinara, dok je za sprovođenje redovnih izbora za članove saveta nacionalnih manjina predviđeno 128,5 miliona dinara



Republička izborna komisija usvojila je danas finansijski plan za 2018. kojim su predviđena sredstva za redovan rad komisije i za sprovođenje redovnih izbora za članove saveta nacionalnih manjina naredne godine, a u tom planu nema sredstava za eventualne vanredne parlamentarne izbore.

Do sada su se u slučaju vanrednih izbora sredstva za njihovo sprovođenje obezbeđivama iz budžetske rezerve. Prema finansijskom planu za redovan rad RIK u 2018. predviđeno je 29,2 miliona dinara, dok je za sprovođenje redovnih izbora za članove saveta nacionalnih manjina predviđeno 128,5 miliona dinara.



Najviše sredstava je predviđeno za nagrade zaposlenima i ostale potrebne rashode, i to 23,2 miliona dinara kada je reč o troškovima redovnog rada, i 90 miliona kada je reč planu za sprovođenje izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina.

RIK je na sednici usvojio i Izveštaj o trošenju budžetskih sredstava u 2017. za redovan rad i izborne aktivnosti RIK od januara do septembra ove godine.



Prema izveštaju, u tom periodu RIK je za redovan rad potrošila 17,5 miliona dinara od planiranih 26,1 milion dinara, odnosno 67,3 odsto ukupno planiranih sredstava za ovu godinu.



Kada je reč o sprovođenju izbora za predsednika Srbije, do kraja godine će biti poznato koliko će neutrošenih sredstava biti vraćeno u budžet. Za sprovodenjenje predsedničkih izbora izdvojeno je 1,1 milijarda dinara od čega je do septembra potrošeno 572,9 miliona dinara, odnosno 51,74 odsto, dok će se do kraja godine znati tačan iznos neutrošenih sredstava i to po zatvaranju namenskih računa.



Za sprovođenje predsedničkih izbora bila je planirana 1,1 milijarda dinara i to za dva kruga izbora. Aleksandar Vučić pobedio je u prvom krugu predsedničkih izbora.



Na sednici, predsednik komisije Vladimir Dimitrijević rekao je da su se predstavnici RIK na inicijativu OEBS-a sastali sa predstavnicima Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), na kome je, kaže, zaključeno da je RIK, u delu koji se odnosi na njen rad, prihvatio sve preporuke OEBS-a koje su tehničke prirode.



Dimitrijević kaže da je cilj tih preporuka da se poveća transparentnost i poverenje građana u izborni proces.



On smatra da je u RIK bilo politizacije, ali da insistira da politici nije mesto u komisiji koja, kaže, treba da se isključivo drži propisa i zakona.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Nebojša Mandić)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR TV VESTI UŽIVO: Ko će otići u zatvor zbog pogibije dvojice muškaraca na auto-putu?

Kurir

Autor: Kurir