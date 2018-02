VELIMIR ILIĆ: Prvo srediti biračke spiskove, pa onda na izbore

BEOGRAD - Predsednik Nove Srbije (NS) Velimir Ilić ocenio je danas da će biti vanrednih parlamentarnih izbora i da bi opozicija prethodno trebalo da insistira da se srede birački spiskovi s obzirom na to da u njima postoji 800.000 koji nisu živi.

Insistiramo kao stranka da se to uredi, nudimo da opozicija bude u komisijama da se u svakoj opštini pregledaju birački spiskovi, da se izbace mrtvi, rekao je Ilić na konferenciji za novinare Nove Srbije.

I da se razgovara o medijima, ako ovako uđemo u izbore, nema nikakve šanse, to je gubitak unapred, upozorio je Ilić.

Očekujem vanredne izbore, jer vlada ne funkcioniše, premijerka se nije snašla onako kako se to očekivalo i oni koji su je postavili vide da je to promašaj, veliko je nezadovoljstvo, mnogo su problemi, koji se ne rašavaju, jednostavno nema rezultata koji su najavljeni, ocenio je on.

Parlamentarni zbori moraju da budu, jer sramota je Vučića da rekonstruiše vladu, a time bi pogoršao svoj rezultat u Beogradu, smatra lider NS, doskorašnji koalicioni partner vlasti.

Ilić je rekao da član Predsedništva BiH Bakir Izetbegović ponižava Srbe, kritikujući zbog toga državni vrh Srbije.

Mnogo se bavimo regionom, naročito naš predsednik Aleksandar Vučić, a u regionu ne uživa nikakav autoritet, svi ga gaze, ne što gaze njega, gaze Srbiju i sve nas potcenjuju, mi im idemo na noge, pružamo ruku, pričamo o tome da ćemo da im gradimo autoput za Sarajevo, za Prištinu, a kako nam to vraćaju, upitao je.

Predsednik Srbije bi trebalo da se bavi Srbijom, da jača Srbiju, njenu infrastrukturu, da pusti ideje o nekakvoj 'balkanskoj uniji', da će on biti nekakav lider, od toga nema ništa, zaključio je Ilić.

Videli ste kako smo se proveli, a dali smo velika sredstava za Srebrenicu, a kako je tadašnji naš prenmijer prošao u Srbrenici, da mu nije dozvoljeno da govri u Novom Paazaru, prilikom posete tuurskog predsednika Redžepa Erdogana, dodao je Ilić.

On je izjavio, kao nekadašnji ministar saobraćaja, da autoputevima treba da se upravlja i ukazao da zahteva ostavku odgovornih slučaj pogibije na još neotvorenoj deonicii Ub - Lajkovac.

