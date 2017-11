NAPETA SEDNICA SB UN O KOSOVU: Francuska, SAD i Britanija za smanjenje misije UNMIK, Rusi i Kinezi protiv

Ruski i kineski ambasador založili su se danas na sednici Saveta bezbednosti UN za zadržavanje misije UN na Kosovu u sadašnjem formatu i obimu, dok su predstavnici Francuske, Velike Britanije i SAD ponovo pozvali na ukidanje ili redefinisanje UNMIK-a.

Zemlje članice SB UN takođe su se na današnjoj sednici založile za formiranje ZSO. Ambasador Rusije pri UN Vasilij Nebenzja rekao je da se Moskva ne slaže sa "veoma optimističnim procenama" kosovske ambasadorke u SAD Vljore Čitaku.

Kako je naveo, dijalog između Beograd i Prištine je u zastoju. Nebenzja je upozorio da događaji na Kosovu prete da uruše ceo sistem regionalne stabilnosti.

Takođe je optužio Prištinu za "sabotiranje" sprovođenja sporazuma o formiranju Zajednice srpskih opština.

"Projekat Republika Kosova očigledno propada", rekao je ambasador Rusije.

Istovremeno je ukazao na pitanje tranzicije kosovskih bezbednosnih snaga u vojsku Kosova što je, naglasio je, u suprotnosti sa Rezolucijom 1244, prema kojoj je KFOR jedina oružana snaga na Kosovu. Ruski ambasador ukazao na problem islamskog radikalizma i terorizama na Kosovu.

Kina poštuje teritorijalni integritet i suverenite Srbije i razume njenu zabrinutost po pitanju Kosova, rekao je predstavnik te zemlje pri UN i naglasio da je za Peking rezolucija 1244 pravna osnova za rešavanje tog pitanja. On je pozvao SB UN da zadrži pažnju na Kosovu. Istakao je da Kina podržava mandat UNMIK u postojećem formatu i pozvao strane u procesu rešavanja kosovske krize da se uzdrže od zapaljive retorike.

Ambasador Bolivije istakao je da ta zemlja poštuje teritorijalni integritet Srbije, kao i rad UNMIK-a u skladu sa Rezolucijom 1244. Bolivija, kako je dodao, pohvaljuje inijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića o unutrašnjem dijalogu o Kosovu. Ambasador Egipta rekao je da je za Kairo dijalog najpogodniji način za rešavanje otvorenih pitanja.

Zamenica ambasadorke SAD pri UN Mišel Sison ponovo je pozvala na smanjenje misije UNMIK-a i proređivanje dinamike održavanja sednica o Kosovu.

"Unmik je odavno ispunio svoj mandat na Kosovu, nema sumnje da je Misija tokom pomogla da Kosovo izgradi demokratske institucije. UN treba da bude ponosna na dostignuće i tu uspešnu priču", rekla je predstavnica SAD.

Ipak, dodala je ona, sada je vreme za tranziciju Misije i primenu resursa UN na kritičnija pitanja.

SAD su takođe pozvale SB UN da se proredi izveštaj generalnog sekretara UN o Kosovu sa tri na šest meseci. Sison je pozitivno ocenila nedavno održane lokalne izbore na Kosovu, kao i primenu dogovora Beograda i Prištine o pravosuđu. Ona je ponovila da SAD podržavamo potpuno učlanjenje Kosova u međunarodnim zajednici u UN i Interpol i pozivala one zemlje koje nisu priznale Kosova da to učine.

Inicijativi o proređivanju sednica SB UN o Kosovu podržao je i predstavnik Švedske. "Na Kosovu nema potrebe za mirovnom misijom", rekla je i predstavnica Francuske. Budućnost Kosova, dodala je, zavisi od dijaloga između Beograda i Prištine, uz posredstvo EU.

Istovremeno je pozdravila inicijativu sprkog predsednika Aleksandra Vučića o pokretanju unutašnjeg dijaloga o Kosovu, kao i integraciju sprskih sudija i tužilaca u pravosudni sistem Kosova.

"Da bi Kosovo gledalo ka budućnosti mora da se suoči sa prošlošću", poručio je britanski ambasador u UN Majkl Rajkroft.

Ali, kako je naglasio, kao što Kosovo mora da se suoči sa prošlošću, tako mora i UNMIK mora da se suoči sa činjenicima.

"UN mora da prizna da Kosovo nije ista država kao kada je stigao UNMIK", smatra Rajkroft i dodao da je vreme da UNMIK radi manje, a ne više.

On je ponovio da se Velika Britanija zalaže da se sednice SB UN o Kosovu održavaju ređe.

Ukrajinski ambasador rekao je da je potrebno je nastaviti razgovore o tome kakva bi trebalo da bude uloga UNMIK u sadašnjim okolnostima i kakve su akcije SB UN potrebne da bi se nastavio politički dijalog i izgradilo poverenje između zajednica. On je dodao da Ukrajina podržava razmatranje opcija za smanjenje misije UN na Kosovu. On je ocenio da je došlo do napretka u normalizaciji odnosa između BG i Priština.

Ambasador Italije koja je ovog meseca predsedavajuća SB UN, Sebastijano Kardi rekao je da je ta zemlja spremna da razgovara o prilagođavanju mandata aktuelnoj situaciji i u dogovoru sa svim faktorima, kao i da je otvorena za promenu dinamike izveštavanja UN o situaciji na Kosovu.

On je rekao da Italija podržava dijalog Beograda i Prištine na predsedničkom nivou i poziva obe strane da iskoriste ovu priliku za normalizaciju odnosa.

Takođe je rekao da Italija pozdravlja inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića o pokretanju unutrašnjeg dijaloga o Kosovu.

